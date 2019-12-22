Восстановление первичного звена здравоохранения, по поручению президента, может стать более эффективным, если будет сопровождаться целевыми программами. В частности, эксперты говорят о необходимости программы по борьбе с сахарным диабетом, смертность от которого в стране выросла за последние пять лет на 20%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по уровню смертности от диабета ситуация в России складывается куда лучше, чем у многих стран мира. Тем не менее, динамика не радует. По оценке специалистов, за последние 18 лет число больных сахарным диабетом в стране выросло на 2,5 миллиона. Это чуть больше, чем в два раза. При этом каждый пятый житель России имеет либо предиабет, либо ожирение - это приблизительно 30 миллионов человек. Каждый 20-й житель нашей страны уже имеет сахарный диабет второго типа. По данным статистики, ежедневно умирает около 240 больных сахарным диабетом. Ежедневно еще 420 человек пополняют ряды больных этой болезнью. При этом почти половина из них - 46,6% - это пациенты младше 60 лет, то есть люди трудоспособного возраста, что создает еще один аспект проблемы заболевания как угрозы для национальной безопасности и экономики.

На 2,5 млн человек выросло в России за последние 18 лет число больных сахарным диабетом

В 2013-2015 годах в стране проводилось общероссийское исследование Nation, в котором население обследовали на предмет наличия сахарного диабета. Причем обследовались лишь те люди, кто не знал, есть у него диабет или нет. Скрининг на диабет граждан старше 45 лет показал, что почти половина из них даже не знают о том, что они больны. То есть, если официально считается, что в стране около 4,5 миллиона больных диабетом, то можно умножить эту цифру на два и считать, что у нас 8 или 9 миллионов больных.

Среди причин такого широкого распространения "скрытого" СД2 эксперты называют "низкий уровень настороженности" как среди населения, так и среди врачей-терапевтов, которые принимают на себя основную массу первичных обращений граждан по тем или иным проблемам со здоровьем. По мнению специалистов, до постановки диагноза СД2 может пройти 10-15 лет, на протяжении которых человек не обращает внимание на угрожающие симптомы, например, ожирение, повышенный уровень сахара, а в то же время развитие болезни можно было бы отсрочить.

Основным риском СД2 являются его осложнения, в частности, сердечно-сосудистые. Буквально недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев критиковал губернаторов за недостаточные меры по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний Российская Федерация входит в ТОП-10 стран с худшими показателями в мире. При этом эксперты говорят о теснейшей связи СД2 и заболеваний системы кровообращения. Диабет удваивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, и именно они являются основной причиной смертности среди пациентов с сахарным диабетом: в России от них умирают 72,6% пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.

Исследования показывают, что у больных сахарным диабетом второго типа склонность к развитию ишемической болезни сердца и инфаркту миокарда в 2-4 раза выше, чем у их здоровых ровесников. При этом сосудистые осложнения, как правило, уже присутствуют у большинства больных к моменту постановки диагноза.

Динамика показывает, что численность больных каждый год будет прирастать. По оценкам экспертов, только в 2016 году затраты государства и потери ВВП, напрямую связанные с сердечно-сосудистыми осложнениями сахарного диабета, составили 18,5 млрд рублей. При этом основные потери государства от сахарного диабета 2-го типа приходятся на население трудоспособного возраста в экономически наиболее развитых регионах страны.

Исследования показывают, что у больных сахарным диабетом второго типа склонность к развитию ишемической болезни сердца и инфаркту миокарда в 2-4 раза выше, чем у их здоровых ровесников

Об актуальности проблемы свидетельствует тот факт, что только за последние полгода обе палаты парламента провели свои круглые столы, посвященные проблемам сахарного диабета, совершенствованию его диагностики и лечения. Речь идет о необходимости комплексной ведомственной программы по борьбе с сахарным диабетом, которая не только позволит своевременно диагностировать и выявлять болезнь на уровне первичного звена здравоохранения, но и качественно лечить ее современными методами и лекарственными средствами.

На связь именно первичного звена здравоохранения и лечения сахарного диабета обращает внимание главный внештатный специалист, терапевт Григорий Павлович Арутюнов. "Думаю, что роль терапевта первичного звена становится ключевой, - отмечает Арутюнов.- Именно эти специалисты первыми могут сформировать группы пациентов высокого риска развития сахарного диабета и начать профилактическую работу еще на уровне предиабета. Важно не только предположить высокий риск развития сахарного диабета, но и немедленно начать борьбу с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: уровнем общего холестерина, липопротеидами низкой плотности, повышенным уровнем артериального давления. Терапевт, а не эндокринолог увидит первым этих пациентов еще при сборе анамнеза и анализе первичных лабораторных данных. Таким образом, совершенствование первичного звена здравоохранения - это основной путь в оптимизации лечения и предотвращения развития сахарного диабета".

Специалисты подчеркивают необходимость комплексного государственного подхода к лечению сахарного диабета. Реализация последней такой программы завершилась в 2012 году, и с тех пор лечение диабета фактически отдано на откуп больным. В большинстве регионов страны личные расходы пациентов на приобретение неинсулиновых сахароснижающих препаратов существенно превышают государственные. И лишь несколько регионов России делают закупки наиболее перспективных инновационных сахароснижающих препаратов.

А ведь инновационная терапия больных сахарным диабетом с высоким сердечным риском позволит в течение одного года добиться целевых показателей по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. При том, что подобная терапия добавит каждому больному диабетом с высоким сердечно-сосудистым риском минимум два года жизни и улучшит ее качество. В отсутствие же такого лечения целевые показатели федеральной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" к 2024 году могут быть не выполнены.

Решить проблему можно лишь на государственном уровне, считает Александр Сергеевич Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России.

"В последнее время мы часто возвращаемся к масштабам проблемы сахарного диабета, называя ее "первой неинфекционной эпидемией нашего времени". Сейчас, по данным Всемирной диабетической федерации, в мире насчитывается около 425 млн пациентов с сахарным диабетом. В России, по данным проекта Nation, около 9 млн человек, болеющих сахарным диабетом",- подчеркнул Аметов.

Также он добавил, что недавно академик Иван Иванович Дедов говорил, что, по расчетным данным, в России может быть до 11-12 млн людей с нарушенным метаболизмом глюкозы. Такие противоречивые данные объясняются неосведомленностью многих людей о своем диагнозе. Сахарный диабет - молчаливая болезнь, пациенты могут в течение нескольких лет даже не знать о проблеме. Это означает, что и специалисты, и организаторы здравоохранения не располагают истинными цифрами распространенности заболевания.

Неутешительные данные часто произносят со всех трибун, при этом забывая, что цифры должны работать. Цифра 11-12 млн пациентов говорит о том, что они должны гарантированно получать адекватную, эффективную и безопасную терапию, вопреки постоянным разговорам об отсутствии или нехватке лекарственных препаратов. Ключевое слово - гарантия общества (страны, государства), а не разговоры про региональных и федеральных льготников. Необходимо создание системы, при которой пациенты во всех регионах страны, имея один и тот же диагноз, должны - и обязаны - получать одинаковое лечение в соответствии с высокими национальными и международными стандартами.

Мы постоянно ведем разговоры о росте заболеваемости сахарным диабетом. А что толку, если отсутствуют программы, направленные на раннее выявление этого заболевания - здесь мы опаздываем на 10-15 лет. Обнаруживаем заболевание в тот момент, когда у пациента развились серьезные, тяжелые, поздние осложнения, грозящие ему ранней инвалидизацией и преждевременной смертью. Думается, что ранняя диагностика нарушений углеводного обмена с максимально ранним вмешательством должны стать действительно национальной федеральной программой.

Очевидно, учитывая, что самую большую нагрузку на первичное звено оказывают именно люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом второго типа, стране нужна профилактика диабета и его лечение таргетированными препаратами и новыми технологиями. Притом, что в стране сейчас такие препараты есть, стоимость такой программы составит, по оценкам экспертов, около 33 млрд рублей в год, что, по прогнозу, позволит сохранить жизнь до 24 тысяч больных диабетом в год. В целом же применение инновационной терапии при лечении сахарного диабета второго типа, по оценкам специалистов, позволит сохранять более 50 тысяч жизней ежегодно. Для сравнения, на федеральную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями государство закладывает расходы более 160 млрд рублей в год - там эффективность лечения более скромная.