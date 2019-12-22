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Бюст Петра Чайковского вернулся в Гевандхауз Лейпцига 19:15
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В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП 18:50
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Главу полиции Армянска задержали за производство суррогатного алкоголя 18:12
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Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико 17:56
Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью 17:42
Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону 17:23
"Милан" проиграл "Аталанте" со счетом 0:5 17:21
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 17:12
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В Уфе по факту пожара на нефтехимическом заводе завели уголовное дело 16:57
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Актриса из "Счастливы вместе" Бочкарева пошла под суд за наркотики 16:46
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В Челябинске мужчину заподозрили в убийстве новорожденного сына 16:29
В сериале по "Кэрри" Кинга героиня будет трансгендером или чернокожей 16:22
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Валюта

Волатильность курса рубля во второй половине декабря несколько возросла, отойдя от уровней, близких к историческим минимумам, на фоне довольно резкого укрепления российской валюты. Рубль закончил торги в пятницу ниже отметок 62,5 за доллар и ниже 69,5 за евро. Поддержку российской валюте оказали позитивные настроения на глобальных площадках, основанные на сохранении надежд на скорое подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Внешний фон, по словам главного аналитика Нордеа Банка Татьяны Евдокимовой, сейчас не формирует явных вызовов для рубля.

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Биржа

Неделя на глобальных рынках обещает быть спокойной - празднование за рубежом Рождества 25 декабря существенно скажется на активности игроков и объемах торгов. Новостной поток, вероятно, тоже будет довольно скудным, рассчитывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Он ожидает стабилизации российского рынка в диапазоне 3000-3030 пунктов по индексу МосБиржи с тяготением к его верхней границе.

Нефть

Цены на нефть продолжают оставаться на уровне выше 65 долларов за баррель марки Brent. Сокращение запасов сырой нефти в США поддержало тренд на рост цены нефти, заложенный после заседания ОПЕК+. В условиях отсутствия роста запасов, снижения объемов добычи, а также при наличии аппетитов к риску на рынке цена нефти марки Brent не должна существенно снизиться, считает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП Банка Владимир Помыткин. По его мнению, на начавшейся неделе можно ожидать цену 62-67 долларов за баррель.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Отрасли Нефть и газ Курс рубля Цена на нефть

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