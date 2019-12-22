Валюта

Волатильность курса рубля во второй половине декабря несколько возросла, отойдя от уровней, близких к историческим минимумам, на фоне довольно резкого укрепления российской валюты. Рубль закончил торги в пятницу ниже отметок 62,5 за доллар и ниже 69,5 за евро. Поддержку российской валюте оказали позитивные настроения на глобальных площадках, основанные на сохранении надежд на скорое подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Внешний фон, по словам главного аналитика Нордеа Банка Татьяны Евдокимовой, сейчас не формирует явных вызовов для рубля.

Биржа

Неделя на глобальных рынках обещает быть спокойной - празднование за рубежом Рождества 25 декабря существенно скажется на активности игроков и объемах торгов. Новостной поток, вероятно, тоже будет довольно скудным, рассчитывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Он ожидает стабилизации российского рынка в диапазоне 3000-3030 пунктов по индексу МосБиржи с тяготением к его верхней границе.

Нефть

Цены на нефть продолжают оставаться на уровне выше 65 долларов за баррель марки Brent. Сокращение запасов сырой нефти в США поддержало тренд на рост цены нефти, заложенный после заседания ОПЕК+. В условиях отсутствия роста запасов, снижения объемов добычи, а также при наличии аппетитов к риску на рынке цена нефти марки Brent не должна существенно снизиться, считает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП Банка Владимир Помыткин. По его мнению, на начавшейся неделе можно ожидать цену 62-67 долларов за баррель.