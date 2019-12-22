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22.12.2019 22:18
Рубрика: Спорт

Девушки курского "Динамо" выиграли Кубок РФ по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
В финальном матче розыгрыша Кубка страны среди женских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола, курские динамовки на своей площадке выиграли у екатеринбургского УГМК со счетом 84:71. "Бело-голубые" четвертый раз в истории стали обладательницами почетного трофея.

Нынешний розыгрыш Кубка особенный - впервые решающая стадия турнира проходила не в формате "Финала четырех". Полуфиналы, матчи за третье место и финал состояли каждый из одного матча, хозяин определялся по изначально сверстанной сетке.

Напомним, что по специальному регламенту Кубка России участники выступают здесь без иностранных легионеров. Тем не менее, зарубежные баскетболистки в составах соперников по главному матчу были. Это натурализованные американки Эпифания Принц ("Динамо") и Джамирра Фолкнер (УГМК). Причем Принц отыграла за сборную России на двух чемпионатах Европы (2013, 2017).

Фото: https://bckhimki.com/
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До сегодняшнего матча УГМК не проиграл ни одной встречи из дюжины проведенных на официальном уровне в России. Записной фаворит бодро начал финал, лидируя с разницей в 9 очков ближе к окончанию стартовой четверти. У хозяек перестройка идет на ходу, на днях ушел в отставку теперь уже бывший главный тренер Роберто Иньигес, одной из причин стало крупное гостевое поражение от французского "Лиона" в Евролиге. Поэтому команду на игру вывел рулевой "Динамо-Фарм" и молодежной сборной России Мамир Тасич.

Во второй четверти после точного броска Елены Бегловой, недавно объявившей о завершении своей карьеры в национальной сборной, отрыв УГМК достиг максимальных "плюс 10" - 41:31. Последний раз в зоне относительного комфорта гостьи пребывали в середине третьей четверти, когда отличилась центровая главной команды страны Мария Вадеева - 58:49.

А дальше курянкам к восторгам многочисленных зрителей полностью удалось поменять драматургию игры. Они набрали 10 безответных очков подряд и на последний короткий перерыв ушли уже лидерами - 59:58. В заключительной четверти бросок крюком Татьяны Видмер и два трехочковых подряд в исполнении MVP победного для России ЧЕ-2011 Алены Кирилловой и Натальи Жедик позволили динамовкам оторваться на солидное расстояние. Окончательно соперниц добили два дальних попадания Ольги Фролкиной, хорошо известной по выступлениям в новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. Дальше "бело-голубые" без приключений довели матч до победы.

Самыми результативными у победительниц стали Эпифания Принц (21 очко), Татьяна Видмер (17 + 10 подборов), Наталья Анойкина (17 + 10 подборов) и Елена Кириллова, в рядах УГМК наибольшей результативностью отличились Мария Вадеева (27 + 11 подборов) и Джамирра Фолкнер (20).

Накануне в Новосибирске был сыгран матч за третье место. Динамовки, как и предполагалось, не смогли оказать серьезного сопротивления оренбургской "Надежде" - 67:105. В составе гостей лучшими были девушки из сборной России - Альбина Ражева (21 очко + 10 подборов), Карина Низамова (15 + 10), Ксения Тихоненко (14 + 10).

Справка "РГ"

Все обладатели Кубка России среди женских команд

  • 2003/04. ВБМ-СГАУ (Самара)
  • 2004/05. УГМК (Екатеринбург)
  • 2005/06. ВБМ-СГАУ
  • 2006/07. ЦСКА
  • 2007/08. ЦСКА
  • 2008/09. УГМК
  • 2009/10. УГМК
  • 2010/11. УГМК
  • 2011/12. УГМК
  • 2012/13. УГМК
  • 2013/14. УГМК
  • 2014/15. Динамо (Курск)
  • 2015/16. Динамо К
  • 2016/17. УГМК
  • 2017/18. Динамо К
  • 2018/19. УГМК
  • 2019/20 . Динамо Курск
Спорт Баскетбол

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