Джордж Лукас проигнорировал премьеру новых "Звездных войн"

Пока поклонники самой известной фантастической киносаги ломают тридесятый воз копий вокруг картины "Скайуокер. Восход", девятой части базового ее сегмента, создатель "Звездных войн", режиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас, делает очередной более чем недвусмысленный шаг.

А именно, как сообщает Сomic Book, демиург американскую премьеру "Звездных войн 9" просто проигнорировал.

Что коллегами Лукаса было встречено сдержанно. По крайней мере, на публике. Так нынешняя глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди почтила труды режиссера, заметив, что они все "не стояли бы тут без него". И лично у нее, Кеннеди, без "Звездных войн" детство прошло бы значительно иначе. Да и что это вообще за детство такое, в котором нет Star Wars?

Также глава акцентировала, что для нее огромное счастье работать на франшизе - "в созданной Лукасом галактике".

При этом стоит напомнить, что 75-летний Лукас давно выражает свое неодобрение тому, как развивается придуманный им мир. В частности, особо раздражаясь тем фактом, что после приобретения Lucasfilm компанией Disney новые владельцы бренда не стали использовать те разработки по вселенной SW, которые режиссер им передал.

О неприятии Лукасом новых фильмов серии рассказал в своей книге The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company и гендиректор студии Боб Айгер. Подчеркнув: они сразу сказали режиссеру, что, возможно, используют какие-то его идеи в продолжениях, но не обещают. Позже приняв решение "двигаться в другом направлении".

