Эрмитаж запустил трансляцию очереди в музей

Эрмитаж представил уникальный сервис. Впервые в истории очередь в музей можно отследить онлайн по видеокамере. Проблема актуальна: ведь чтобы попасть в музей, посетители порой стоят в очереди несколько часов.

О том, что возле входа в Зимний дворец появится видеокамера, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский объявил еще загодя. Предполагалось, что онлайн-трансляция появится в новогодние праздники, но сотрудники музея справились раньше - камера уже работает в тестовом режиме. В первый день, который как раз совпал с датой бесплатного посещения, очереди не было. Посетители бодро проходили по двору и скрывались за дверями Главного музейного комплекса. Но то ли еще будет. Например, 7 декабря, когда Эрмитаж отмечал свое 255-летие, очередь растянулась на всю Дворцовую площадь. Следующий пик посещений ожидается в новогодние праздники. Готовясь к ним, Эрмитаж даже ввел особые правила продажи билетов. Так, чтобы попасть в Зимний дворец, их можно будет приобретать только в кассах. Дело в том, что сейчас посетители могут пройти без очереди, если они купили билеты через интернет. В праздничные дни так поступают многие.

В год Эрмитаж посещают более четырех миллионов человек. Одновременно в Зимнем дворце могут находиться семь тысяч посетителей

В год Эрмитаж посещают более четырех миллионов человек. Одновременно в Зимнем дворце могут находиться семь тысяч посетителей. Это продиктовано требованиями безопасности, вместимостью гардеробов и заботой о сохранности экспонатов. Поэтому на входе стоит охранник, раз в 10-15 минут он пропускает посетителей группами по 20-30 человек зараз.

В Эрмитаже есть залы, пользующиеся повышенной популярностью в любые дни. Так, всегда многолюдно в Гербовом зале, Малахитовой гостиной, в Павильонном зале, где стоят знаменитые часы "Павлин". Семьи с детьми подолгу стоят в Рыцарском зале или рассматривают артефакты из долины Нила в Египетском зале. Туристы стремятся туда, где выставлены работы Рембрандта и Рубенса. Но в Главном музейном комплексе можно блуждать часами по залам отечественной археологии, любоваться декоративно-прикладным искусством Индии, Китая и Ближнего Востока. Эти залы не входят в популярные туристские маршруты и даже в дни пиковых нагрузок людей в этих залах немного. Практически никогда не бывает очередей в здание Главного штаба, где, к слову, в постоянной экспозиции есть работы Ван Гога, Пикассо, Дега. В выходные здесь бывает очередь только в сами кассы внутри здания, ожидание длится обычно не более получаса.

- Идея с онлайн-трансляцией очереди хорошая, - считает Людмила Фаткуллина. - Мне, как и всем пенсионерам, в Эрмитаж вход бесплатный. Обычно хожу в межсезонье, когда очереди небольшие. Много раз бывало такое, что я подходила к Главному корпусу, видела скопление людей и шла в Главный штаб.

Очередь в музеи стала обычным делом. Помимо Эрмитажа петербуржцы и гости города стоят в очереди в Русский музей, чтобы увидеть крупнейшую выставку Репина. А летом лидерство держит Екатерининский дворец в Царском Селе. Чтобы увидеть знаменитую Янтарную комнату, туристам нередко приходится проводить в очереди по четыре часа.

Между тем

Как будет работать Эрмитаж в новогодние дни

28 декабря, суббота - с 10.30 до 18.00 (кассы до 17.00)

29 декабря, воскресенье - с 10.30 до 18.00 (кассы до 17.00)

30 декабря, понедельник - выходной

31 декабря, вторник - с 10.30 до 18.00 (кассы до 17.00)

1 января, среда - выходной

2 января, четверг - с 10.30 до 18.00 (кассы до 17.00)

3 января, пятница - с 10.30 до 21.00 (кассы до 20.00)

4 января, суббота- с 10.30 до 18.00 (кассы до 17.00)