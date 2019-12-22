Эрмитаж запустил трансляцию очереди в музей

Новости

Главу полиции Армянска задержали за производство суррогатного алкоголя 18:12
На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов из команды соперника 18:01
Космический корабль Starliner приземлился в Мексике 17:56
Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью 17:42
Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону 17:23
"Милан" проиграл "Аталанте" со счетом 0:5 17:21
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 17:12
Ученые: Работа на "позитиве" увеличивает производительность труда 17:06
Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия 17:04
На домашней вечеринке в Чикаго расстреляны 13 человек 16:57
В Уфе по факту пожара на нефтехимическом заводе завели уголовное дело 16:57
Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает 16:51
Актриса из "Счастливы вместе" Бочкарева пошла под суд за наркотики 16:46
Москву и Подмосковье накрыл густой туман 16:39
Бельгийский суд вынес приговор за геноцид в Руанде 16:30
В Челябинске мужчину заподозрили в убийстве новорожденного сына 16:29
В сериале по "Кэрри" Кинга героиня будет трансгендером или чернокожей 16:22
Незамерзайка своими руками: получится ли сэкономить? 16:17
В Охе возобновили подачу тепла в большинство квартир 16:15
Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг 16:12
В Испании разыграли главную лотерею года 16:10
Водителей предупредили о перекрытиях центра Москвы в праздники 16:07
Лавров объяснил, что стоит за отказом Зеленского от разведения сил 15:57
СМИ: Макрон отказался от положенной ему пенсии 15:54
Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира во Франции 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 17:47
Рубрика: Культура

Картинки с выставки

Эрмитаж запустил трансляцию очереди в музей
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Эрмитаж представил уникальный сервис. Впервые в истории очередь в музей можно отследить онлайн по видеокамере. Проблема актуальна: ведь чтобы попасть в музей, посетители порой стоят в очереди несколько часов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О том, что возле входа в Зимний дворец появится видеокамера, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский объявил еще загодя. Предполагалось, что онлайн-трансляция появится в новогодние праздники, но сотрудники музея справились раньше - камера уже работает в тестовом режиме. В первый день, который как раз совпал с датой бесплатного посещения, очереди не было. Посетители бодро проходили по двору и скрывались за дверями Главного музейного комплекса. Но то ли еще будет. Например, 7 декабря, когда Эрмитаж отмечал свое 255-летие, очередь растянулась на всю Дворцовую площадь. Следующий пик посещений ожидается в новогодние праздники. Готовясь к ним, Эрмитаж даже ввел особые правила продажи билетов. Так, чтобы попасть в Зимний дворец, их можно будет приобретать только в кассах. Дело в том, что сейчас посетители могут пройти без очереди, если они купили билеты через интернет. В праздничные дни так поступают многие.

В год Эрмитаж посещают более четырех миллионов человек. Одновременно в Зимнем дворце могут находиться семь тысяч посетителей

В год Эрмитаж посещают более четырех миллионов человек. Одновременно в Зимнем дворце могут находиться семь тысяч посетителей. Это продиктовано требованиями безопасности, вместимостью гардеробов и заботой о сохранности экспонатов. Поэтому на входе стоит охранник, раз в 10-15 минут он пропускает посетителей группами по 20-30 человек зараз.

Фото: предоставлено пресс-службой Эрмитажа
Михаил Пиотровский: В чужих музеях мне как-то спокойнее

В Эрмитаже есть залы, пользующиеся повышенной популярностью в любые дни. Так, всегда многолюдно в Гербовом зале, Малахитовой гостиной, в Павильонном зале, где стоят знаменитые часы "Павлин". Семьи с детьми подолгу стоят в Рыцарском зале или рассматривают артефакты из долины Нила в Египетском зале. Туристы стремятся туда, где выставлены работы Рембрандта и Рубенса. Но в Главном музейном комплексе можно блуждать часами по залам отечественной археологии, любоваться декоративно-прикладным искусством Индии, Китая и Ближнего Востока. Эти залы не входят в популярные туристские маршруты и даже в дни пиковых нагрузок людей в этих залах немного. Практически никогда не бывает очередей в здание Главного штаба, где, к слову, в постоянной экспозиции есть работы Ван Гога, Пикассо, Дега. В выходные здесь бывает очередь только в сами кассы внутри здания, ожидание длится обычно не более получаса.

- Идея с онлайн-трансляцией очереди хорошая, - считает Людмила Фаткуллина. - Мне, как и всем пенсионерам, в Эрмитаж вход бесплатный. Обычно хожу в межсезонье, когда очереди небольшие. Много раз бывало такое, что я подходила к Главному корпусу, видела скопление людей и шла в Главный штаб.

Очередь в музеи стала обычным делом. Помимо Эрмитажа петербуржцы и гости города стоят в очереди в Русский музей, чтобы увидеть крупнейшую выставку Репина. А летом лидерство держит Екатерининский дворец в Царском Селе. Чтобы увидеть знаменитую Янтарную комнату, туристам нередко приходится проводить в очереди по четыре часа.

Между тем

Как будет работать Эрмитаж в новогодние дни

28 декабря, суббота - с 10.30 до 18.00 (кассы до 17.00)

29 декабря, воскресенье - с 10.30 до 18.00 (кассы до 17.00)

30 декабря, понедельник - выходной

31 декабря, вторник - с 10.30 до 18.00 (кассы до 17.00)

1 января, среда - выходной

2 января, четверг - с 10.30 до 18.00 (кассы до 17.00)

3 января, пятница - с 10.30 до 21.00 (кассы до 20.00)

4 января, суббота- с 10.30 до 18.00 (кассы до 17.00)

Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает
Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции
Москву и Подмосковье накрыл густой туман