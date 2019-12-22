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Рубрика: Культура

Фильмы "Т-34" и "Одесса" лидируют в номинациях на премию "Золотой Орел"

Текст: Сусанна Альперина

Объявлены номинанты Национальной кинематографической премии "Золотой Орел". Лидеры по числу упоминаний - фильмы "Т-34" Алексея Сидорова (12 номинаций) и "Одесса" Валерия Тодоровского (9 номинаций). Сама торжественная Церемония вручения премий состоится 24 января 2020 года в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".

Фото: kinopoisk.ru
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За звание "Лучшего фильма года" две названные картины посоревнуются с лентами "Текст", "Дылда" и "Бык". На титул "Лучшего режиссера" претендуют авторы лишь трех из названных картин - Кантемир Балагов ("Дылда"), Алексей Сидоров ("Т-34"), Клим Шипенко ("Текст"). Также тройка - в номинации на "Лучший сценарий": Борис Акопов ("Бык"), Максим Белозор ("Одесса"), Алексей Сидоров ("Т-34"). Молодые актрисы Стася Милославская ("Бык"), Виктория Мирошниченко ("Дылда"), Ирина Старшенбаум ("Т-34") могут получить "Золотого Орла" за "Лучшую женскую роль в кино". Александр Петров поборется сам с собой за "Лучшую мужскую роль" - фильмы "Текст" и "Т-34". Его конкурент - Юрий Борисов в фильме "Бык".

На награду в номинации "Лучшая женская роль второго плана" представлены Мария Миронова - фильм "Громкая связь", Евгения Брик и Ксения Раппопорт - обе за работу в картине "Одесса". За съемки в этом же фильме Евгений Цыганов номинирован в категории "Лучшая мужская роль второго плана", а вместе с ним - Иван Янковский "Текст" и Евгений Миронов "Т-34".

"Лучшим телефильмом или мини-сериалом (до 10 серий)" могут стать "Годунов", "Звоните, Ди Каприо!" и "Шторм". В той же номинации, но более 1- серий "А.Л.Ж.И.Р.", "Домашний Арест" и "Ненастье".

Фото: twitter.com/birdsofpreywb
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Далее в телевизионных номинациях "расклад" таков. "Лучшая женская роль на телевидении": Анна Уколова ("Домашний арест"), Татьяна Лялина ("Ненастье"), Анна Михалкова ("Шторм").

"Лучшая мужская роль на телевидении": Павел Деревянко ("Домашний арест"), Александр Петров ("Звоните Ди Каприо") и Александр Яценко ("Ненастье").

"Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате" академики "Золотого Орла" могут назвать на выбор - "Зеленую книгу", "Короля Льва" и "Однажды в... Голливуде".

Полный список номинантов уже есть на сайте Киноакадемии. Стоит лишь напомнить, что претендентами на премию "Золотой орел" стали российские картины, вышедшие в прокат с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Премия "Золотой орел"

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