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Рубрика: Власть

Генконсульство РФ: Данных о пострадавших в Чикаго россиянах не поступало

Сведений о том, что среди пострадавших в результате стрельбы в Чикаго есть россияне, не поступало. Об этом сообщило Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке.

Три человека получили ранения при стрельбе на шоссе в Канаде

"На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что диппредставительство держит ситуацию на постоянном контроле и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее телеканал ABC7 сообщил о стрельбе в одном из домов в городе Чикаго, в результате которой по меньшей мере 13 человек получили ранения. Инцидент произошел в жилом доме в районе Энглвуд, предположительно, во время вечеринки. Пострадавшие доставлены в местные больницы, четверо находятся в критическом состоянии. Полицейским удалось задержать одного человека, при нем был обнаружен револьвер.

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