Гоша Куценко рассказал о своем желании стать президентом Украины

Популярный актер Гоша Куценко, отвечая на вопрос журналистов, рассказал, как 10 лет назад мечтал стать президентом Украины.

"Я вот много думал над тем, как бы себя вел, если бы был президентом страны. Или хотя бы играл его в кино…- Надумал, что это, наверное, самая сложная роль в мире. Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании. Сейчас пришли сложные времена: поколение 30-35-летних ребят, они ведь уже не помнят "по-взрослому" даже девяностые, и все время стонут. А я помню еще восьмидесятые. Потому что я - родом из далекого 1967 года. И могу сказать, что сейчас жизнь несравненно краше девяностых, и нет тех катастроф, которые были в то время", передает слова Куценко газета "Вечерняя Москва".

Ранее Гоша Куценко заявил, что фильм "Балканский рубеж" (в котором он сыграл одну из главных ролей - прим.ред.) - это не патриотический заказ.