Новости

Гоша Куценко рассказал о своем желании стать президентом Украины 10:22
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима 10:05
УАЗ для пожарных. 1000-литровый резервуар для воды, тяговитый дизель 09:30
В Уфе на нефтехимическом заводе произошел пожар 09:18
Малкин обошел Могильного по очкам в НХЛ 09:18
Стало известно, что можно взять с собой на ЕГЭ в 2020 году 09:00
Равные соперники: чем закончился первый бой реактивных МиГ-15 и F-86 08:55
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по "Северному потоку-2" 08:34
Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии 08:30
Россияне заняли второе место в чемпионате мира по 10 танцам 08:23
За сутки в Охе поступило 215 жалоб об отсутствии тепла в квартирах 08:05
В Японии будет остановлена работа двух реакторов АЭС "Такахама" 08:03
На Камчатке пожарные спасли троих детей из задымленного подъезда 07:26
Американские СМИ отметили превосходство российской артиллерии 07:06
В Якутии запустили сайт для работы с вопросами и предложениями граждан 06:50
Глава Чукотки рекомендовал предприятиям сделать 31 декабря выходным 06:40
Трамп обвинил демократов в нарушении конституции 06:12
На пожаре в Комсомольске-на-Амуре спасли четырех человек 06:00
Российские врачи проведут день помощи детям в Сирии 05:53
Премьер Австралии пожалел о своем отпуске во время пожаров 05:34
Ливия задержала гражданское судно с турецким экипажем 04:35
Макрон посчитал колониализм большой ошибкой Франции 04:20
Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в убийстве сына 03:45
Трамп объявил о прорыве в торговых переговорах с КНР 03:38
Подозрительных вещей на рождественском рынке в Берлине не оказалось 02:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 10:22
Рубрика: Культура

Гоша Куценко рассказал о своем желании стать президентом Украины

Популярный актер Гоша Куценко, отвечая на вопрос журналистов, рассказал, как 10 лет назад мечтал стать президентом Украины.

Фото: kinopoisk.ru
Определены самые популярные у россиян актрисы

"Я вот много думал над тем, как бы себя вел, если бы был президентом страны. Или хотя бы играл его в кино…- Надумал, что это, наверное, самая сложная роль в мире. Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании. Сейчас пришли сложные времена: поколение 30-35-летних ребят, они ведь уже не помнят "по-взрослому" даже девяностые, и все время стонут. А я помню еще восьмидесятые. Потому что я - родом из далекого 1967 года. И могу сказать, что сейчас жизнь несравненно краше девяностых, и нет тех катастроф, которые были в то время", передает слова Куценко газета "Вечерняя Москва".

Ранее Гоша Куценко заявил, что фильм "Балканский рубеж" (в котором он сыграл одну из главных ролей - прим.ред.) - это не патриотический заказ.

Культура Кино и ТВ

Главное сегодня

В Уфе на нефтехимическом заводе произошел пожар
Американские СМИ отметили превосходство российской артиллерии
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по "Северному потоку-2"
Козак: Все риски по работе ГТС Украины теперь несет "Нафтогаз"
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима