Новости

В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь 20:37
Генконсульство РФ: Данных о пострадавших в Чикаго россиянах не поступало 20:27
В Челябинске детям вручили просроченные новогодние подарки 20:10
Ушел из жизни французский кутюрье Эмануэль Унгаро 20:05
В Уфе полностью потушили пожар на нефтехимическом заводе 20:04
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских 19:34
Бюст Петра Чайковского вернулся в Гевандхауз Лейпцига 19:15
Фильмы "Т-34" и "Одесса" лидируют в номинациях на премию "Золотой Орел" 18:56
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП 18:50
Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124 18:30
Главу полиции Армянска задержали за производство суррогатного алкоголя 18:12
На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов из команды соперника 18:01
Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико 17:56
Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью 17:42
Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону 17:23
"Милан" проиграл "Аталанте" со счетом 0:5 17:21
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 17:12
Ученые: Работа на "позитиве" увеличивает производительность труда 17:06
Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия 17:04
На домашней вечеринке в Чикаго расстреляны 13 человек 16:57
В Уфе по факту пожара на нефтехимическом заводе завели уголовное дело 16:57
Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает 16:51
Актриса из "Счастливы вместе" Бочкарева пошла под суд за наркотики 16:46
Москву и Подмосковье накрыл густой туман 16:39
Бельгийский суд вынес приговор за геноцид в Руанде 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 20:17
Рубрика: Общество

Брачная ночь

Заключить брак под луной приглашают в Москве
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8047)
Москва уже давно известна своей бурной ночной жизнью. До последнего посетителя, а это, значит, хоть до утра, работают кафе и рестораны. Ночью можно отправиться в торговый центр и купить хоть мебельный гарнитур. Периодически по ночам приглашают к себе посетителей театры, библиотеки и музеи. И вот в минувшие выходные открыл свои двери в ночное время и главный ЗАГС столицы - Дворец бракосочетания N 1, больше известный в городе как Грибоедовский ЗАГС. Подать заявление и расписаться в легендарном месте здесь можно теперь даже в полночь с субботы на воскресенье. Как убедились корреспонденты "РГ", желающих пожениться под луной и при свете звезд в столице оказалось немало.
Татьяна и Вадим Савиных после вечерней регистрации отправились с друзьями в ночной клуб. Фото: Александр Корольков Татьяна и Вадим Савиных после вечерней регистрации отправились с друзьями в ночной клуб. Фото: Александр Корольков
Татьяна и Вадим Савиных после вечерней регистрации отправились с друзьями в ночной клуб. Фото: Александр Корольков

Каждую неделю во Дворце бракосочетания N 1 проходит более 100 торжественных церемоний, а летом регистрируется больше 30 браков в день. В общей сложности за год отсюда выходят более 5000 семей. В том, что москвичи стремятся заключить брак именно в этом месте, нет ничего удивительного. Привлекает влюбленных прежде всего внешний вид дворца - величественный особняк Рериха, построенный в начале XX века в Малом Харитоньевском переулке, 10. Гостей встречают роскошные интерьеры. Все залы украшены большими зеркалами, коврами, мягкой мебелью в стиле прошлого века, а потолки - лепниной и хрустальными люстрами. Именно здесь зарегистрировали крепкие и счастливые браки многие выдающиеся люди нашей страны - Юрий и Валентина Гагарины, Валентина Терешкова и Андриян Николаев, Владимир Высоцкий и Марина Влади, Олег Табаков и Марина Зудина.

На ночную церемонию 02.02.2020 влюбленные уже забронировали все места

"Еще пару месяцев назад подача заявления на регистрацию брака в этом дворце сопровождалась ночными очередями у стен ЗАГСа, - рассказала "РГ" начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова. - Ситуация стала меняться после того, как на едином портале госуслуг появилась возможность подать заявление онлайн. А с 1 декабря дворец перешел на ежедневный режим работы, и в прежние выходные подали на регистрацию брака более 100 заявлений".

Теперь решено сделать Грибоедовский дворец бракосочетания первым в стране, который по выходным будет работать круглосуточно. "Мы знаем, что Москва не спит, а активно живет своей жизнью и по ночам. Сейчас молодым людям удобнее будет выбрать время для регистрации в любое время суток. Дворец будет открыт с 9.00 утра в субботу до 18.00 вечера в воскресенье. А с понедельника по пятницу продолжит работать в обычном режиме с 9.00 до 18.00",- добавила Елена Ефремова.

Фото: из собрания Государственной Третьяковской галереи
Почему в России забыли свою чайную церемонию

Одними из первых в минувшую субботу около 18.00 стали молодоженами Татьяна и Вадим Савиных. Место, дату и время церемонии долго обсуждали, призналась пара "РГ" - к свадьбе готовились больше года: "Мы много лет встречались, а когда решили пожениться, то поставили цель сделать день регистрации особенным и запомнить его на всю жизнь. Дворец бракосочетания N 1 выбрали, потому что это главный ЗАГС столицы, а вот по времени долго не могли определиться". На регистрацию пригласили самых близких друзей, а поскольку большинство из них любители шумных вечеринок, то после церемонии сразу отправились в ночной клуб. Но открывался он только с 21.00. "Чтобы не ждать открытия, заняли последнее время регистрации - 17.00, мы же не знали год назад, что ЗАГС будет работать и ночью. Если бы знали, не расписались бы в полночь". Семья Савиных верит, что ночная регистрация у молодежи будет пользоваться популярностью. Этот формат будет удобен и тем, кто сразу после регистрации отправляется в свадебное путешествие. В соцсетях, кстати, уже есть предложения устроить в темноте тематическую свадьбу, например, под игру в "Мафию": город засыпает. Просыпаются... молодожены!

Первые заявления на ночную регистрацию уже есть. Особой популярностью, как всегда, пользуются красивые даты. Ближайшая из них - 02.02.2020, как раз выпадает на воскресенье. "В первый же день открытия ночной регистрации на этот день буквально за несколько часов через портал госуслуг заняли все места. Получилось восемь пар, которые будут идти друг за другом с полуночи на часовую церемонию", - рассказала начальник Дворца бракосочетания N 1 Елена Филина.

Прежде подать заявление лично больше всего пар приходило в субботу после 15.00. Нередко они выстраивались в очередь, так что сотрудникам приходилось уходить домой не в 18.00, как заканчивают работу все столичные ЗАГСы, а на час позже. Теперь же влюбленные могут спокойно отдохнуть после рабочей недели и прийти с заявлением попозже.

Общество Семья и дети

Главное сегодня

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает
Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции
Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией