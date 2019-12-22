Москва уже давно известна своей бурной ночной жизнью. До последнего посетителя, а это, значит, хоть до утра, работают кафе и рестораны. Ночью можно отправиться в торговый центр и купить хоть мебельный гарнитур. Периодически по ночам приглашают к себе посетителей театры, библиотеки и музеи. И вот в минувшие выходные открыл свои двери в ночное время и главный ЗАГС столицы - Дворец бракосочетания N 1, больше известный в городе как Грибоедовский ЗАГС. Подать заявление и расписаться в легендарном месте здесь можно теперь даже в полночь с субботы на воскресенье. Как убедились корреспонденты "РГ", желающих пожениться под луной и при свете звезд в столице оказалось немало.

Каждую неделю во Дворце бракосочетания N 1 проходит более 100 торжественных церемоний, а летом регистрируется больше 30 браков в день. В общей сложности за год отсюда выходят более 5000 семей. В том, что москвичи стремятся заключить брак именно в этом месте, нет ничего удивительного. Привлекает влюбленных прежде всего внешний вид дворца - величественный особняк Рериха, построенный в начале XX века в Малом Харитоньевском переулке, 10. Гостей встречают роскошные интерьеры. Все залы украшены большими зеркалами, коврами, мягкой мебелью в стиле прошлого века, а потолки - лепниной и хрустальными люстрами. Именно здесь зарегистрировали крепкие и счастливые браки многие выдающиеся люди нашей страны - Юрий и Валентина Гагарины, Валентина Терешкова и Андриян Николаев, Владимир Высоцкий и Марина Влади, Олег Табаков и Марина Зудина.

На ночную церемонию 02.02.2020 влюбленные уже забронировали все места

"Еще пару месяцев назад подача заявления на регистрацию брака в этом дворце сопровождалась ночными очередями у стен ЗАГСа, - рассказала "РГ" начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова. - Ситуация стала меняться после того, как на едином портале госуслуг появилась возможность подать заявление онлайн. А с 1 декабря дворец перешел на ежедневный режим работы, и в прежние выходные подали на регистрацию брака более 100 заявлений".

Теперь решено сделать Грибоедовский дворец бракосочетания первым в стране, который по выходным будет работать круглосуточно. "Мы знаем, что Москва не спит, а активно живет своей жизнью и по ночам. Сейчас молодым людям удобнее будет выбрать время для регистрации в любое время суток. Дворец будет открыт с 9.00 утра в субботу до 18.00 вечера в воскресенье. А с понедельника по пятницу продолжит работать в обычном режиме с 9.00 до 18.00",- добавила Елена Ефремова.

Одними из первых в минувшую субботу около 18.00 стали молодоженами Татьяна и Вадим Савиных. Место, дату и время церемонии долго обсуждали, призналась пара "РГ" - к свадьбе готовились больше года: "Мы много лет встречались, а когда решили пожениться, то поставили цель сделать день регистрации особенным и запомнить его на всю жизнь. Дворец бракосочетания N 1 выбрали, потому что это главный ЗАГС столицы, а вот по времени долго не могли определиться". На регистрацию пригласили самых близких друзей, а поскольку большинство из них любители шумных вечеринок, то после церемонии сразу отправились в ночной клуб. Но открывался он только с 21.00. "Чтобы не ждать открытия, заняли последнее время регистрации - 17.00, мы же не знали год назад, что ЗАГС будет работать и ночью. Если бы знали, не расписались бы в полночь". Семья Савиных верит, что ночная регистрация у молодежи будет пользоваться популярностью. Этот формат будет удобен и тем, кто сразу после регистрации отправляется в свадебное путешествие. В соцсетях, кстати, уже есть предложения устроить в темноте тематическую свадьбу, например, под игру в "Мафию": город засыпает. Просыпаются... молодожены!

Первые заявления на ночную регистрацию уже есть. Особой популярностью, как всегда, пользуются красивые даты. Ближайшая из них - 02.02.2020, как раз выпадает на воскресенье. "В первый же день открытия ночной регистрации на этот день буквально за несколько часов через портал госуслуг заняли все места. Получилось восемь пар, которые будут идти друг за другом с полуночи на часовую церемонию", - рассказала начальник Дворца бракосочетания N 1 Елена Филина.

Прежде подать заявление лично больше всего пар приходило в субботу после 15.00. Нередко они выстраивались в очередь, так что сотрудникам приходилось уходить домой не в 18.00, как заканчивают работу все столичные ЗАГСы, а на час позже. Теперь же влюбленные могут спокойно отдохнуть после рабочей недели и прийти с заявлением попозже.