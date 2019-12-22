Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира во Франции

Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Он преодолел дистанцию за 41 минуту 36,3 секунды, допустив один промах на третьем огневом рубеже.

Второе место досталось французу Эмильену Жаклену (+42,1), а третьим финишировал соотечественник Бё - Тарьей Бё (+51,8). Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он занял 11-е место.

Что касается остальных наших спортсменов, то стоит отметить результат дебютанта масс-старта на Кубке мира Никиты Поршнева, занявшего 18-ю строчку. Еще один россиянин - Матвей Елисеев, стал 29-м.

Добавим, что чуть позднее в Анси состоится женский масс-старт.