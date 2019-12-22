Инструкции по массовому задержанию активистов всех возрастов, включая стариков и детей, слежка за их лидерами в соцсетях и подготовка беспрецедентного рейда с использованием катеров, вертолетов, вооруженных штурмовыми винтовками полицейских и даже снайперов - власти канадской провинции Британская Колумбия бросили всю мощь репрессивного аппарата на подавление протестов местного коренного населения, сопротивляющегося строительству газопровода на своих исконных землях. Это выяснила The Guardian, в распоряжение которой попала стенограмма заседания штаба Королевской канадской конной полиции.

Утечка появилась в британской газете накануне вердикта верховного суда провинции, через который компания TC Energy надеется добиться полного запрета для аборигенов приближаться к зоне прокладки газопровода Coastal Gaslink. Спецоперация против индейского народа ветсуветен готовилась ровно год назад - после того, как местный суд постановил ликвидировать блокпост возле города Хьюстон, с помощью которого активисты пытались заблокировать доступ к участку, определенному властями под строительство почти 700-километровой трубы.

Канадская полиция готовилась стрелять по защитникам коренных земель, отстаивавших доступ к ним

Оно намечено на начало 2020 года, а пока подрядчики приступили к расчистке территории и возведению сопутствующей инфраструктуры, которая должна пройти по заповедному сосновому лесу, а главное - в пойме реки Морис. От нее зависит водоснабжение сразу нескольких муниципалитетов. "Канадская полиция готовилась стрелять по защитникам коренных земель, отстаивавших доступ к ней, - пишет The Guardian. - В записях со стратегического заседания перед вооруженным рейдом всплывает формулировка "затребовать смертельный конвой" - этот термин означает привлечение снайперов". Командиры полиции также инструктировали подчиненных "применять против блокпоста столько насилия, сколько они захотят".

В ходе арестов допускалось изъятие несовершеннолетних и передача их органам опеки. Сама операция носила кодовое название "стерилизация местности", о которой ничего не должны были узнать СМИ - для них создавалась "информационная зона отчуждения". При этом полиции предписывалось прятать оружие, направленное против мирных активистов. Командование не исключало, что у некоторых могут быть с собой традиционные охотничьи ружья, однако шансы, что кто-либо из индейцев рискнет направить их против стражей порядка, признавались ничтожными.

По данным The Guardian, полицейские патрули до сих пор сидят в засаде вдоль путей строительства трубы, следят за экоактивистами с дронов и даже при помощи наемников двух частных охранных фирм. Официальный представитель конной полиции подтвердил, что она сохранит повышенное присутствие в землях индейцев "столько, сколько сочтет нужным".

Фото: AP

Еще в 1997 году верховный суд Канады признал, что аборигены никогда не отказывались от права собственности на землю площадью 22 тысячи "квадратов", которая была отчуждена у них незаконно. Представители общины ветсуветен настаивают, что правительство продолжает "колониальное насилие", инструментом которого еще в конце 1880-х стала конная полиция, переселявшая коренные народы в резервации и забиравшая детей из их семей в интернаты. В отличие от раскрученной шведской школьницы Греты Тунберг, представители северных народов Канады и США, которые всерьез озабочены строительством нефтегазовой инфраструктуры на природоохранных территориях, не часто получают доступ к трибуне. Так, на последнем заседании Арктического совета, проходившем в финском городе Рованиеми, корреспондент "РГ" наблюдала эмоциональное обращение к мировому сообществу Эда Александра - уполномоченного от Международного совета индейского племени гвичинов, проживающих на Аляске. Он обвинил правительство США в выдаче лицензий компаниям на разработку углеводородов в тех землях, где проходят крупнейшие пути миграции северных оленей, для которых вторжение человека становится катастрофой. Однако присутствовавший в зале госсекретарь США Майкл Помпео комментировать выступление коллеги не стал.

Между тем

Шокирующее решение для правозащитных организаций на Альбионе вынес британский Следственный трибунал (Investigatory Powers Tribunal) - единственный орган правосудия на Альбионе, рассматривающий жалобы гражданского общества на действия английских спецслужб. Согласно его постановлению конфиденциально сотрудничающие с британской контрразведкой MI5 информаторы имеют полное право совершать преступления. В ходе судебного процесса, инициированного правозащитниками, стало известно о существовании некой "Третьей директивы", подписанной экс-премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Этот сверхсекретный документ дает право сексотам преступать закон "ради национальных интересов" и не сообщать о допущенных правонарушениях правоохранителям - полиции и следователям.

Как отмечает Daily mail, данное решение Фемиды по сути является "лицензией на убийство", поскольку фактически легализует совершаемые агентурой британских спецслужб в том числе тяжкие преступления - насильственные лишения жизни, похищения и пытки, обеспечивая при этом иммунитет и неподсудность преступникам. Из пяти судей Следственного трибунала трое поддержали действующую далеко не гуманную политику правительства Ее Величества в этом отношении, а двое выступили против. Это наглядно демонстрирует, что правовое обеспечение деятельности британских спецслужб содержит явные юридические коллизии, которые вызывают все больше вопросов у рядовых англичан, отмечает издание.

Подготовил Александр Гасюк