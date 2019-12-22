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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На следующей неделе "Алиса" и "Ария" выступят в Москве с традиционными предновогодними концертами, а Евгений Маргулис отпразднует "битловский возраст".
Фото: концертное агентство T.C.I. EVENTIM LIVE Фото: концертное агентство T.C.I. EVENTIM LIVE
Фото: концертное агентство T.C.I. EVENTIM LIVE

Кто играет: Группа "Алиса"

Что играет: Русский рок.

Почему идти: День рождения Константина Кинчева будет традиционно отмечен концертом "для своих". Совсем недавно на крупнейших площадках Москвы и Санкт-Петербурга прошла презентация нового релиза его группы, изданного на средства, собранные "алисоманами", а Кинчев уже работает над сольным альбомом в камерном формате. Этот формат как нельзя лучше соответствует "Известия-холлу" (относительно небольшой зал, столики и т.д.), а потому резонно предположить, что помимо духоподъемных рок-гимнов "Алисы" прозвучат и свеженаписанные лирические песни. Возможно, этим объясняется такой ажиотаж вокруг концерта: 28 декабря "армия Алисы" окрасит Пушкинскую площадь в красно-черный цвет.

Где, когда, сколько: "Известия-холл"; 28 декабря; 3 000 - 12 000 руб.

Фото: пресс-служба группы "Ария"

Кто играет: Группа "Ария".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: На предновогоднем концерте-маскараде "Ария" то и дело меняет обличья. Гиганты западного рока и лабухи с советской танцплощадки, Деды Морозы и космонавты - в каждой из ипостасей отцы русского хэви выдают свои фирменные шутки и, разумеется, фирменный звук. Главные хиты "Арии" (и не только) в специальной новогодней аранжировке дадут верный настрой для встречи любимого праздника. Новый год "по-арийски" - в привычном месте, в привычное время.

Где, когда, сколько: Клуб RED; 29 декабря; 2 400 - 6 000 руб.

Фото: менеджмент группы Евгения Маргулиса

Кто играет: Евгений Маргулис.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Слушая в детстве битловскую When I'm 64, мы посмеивались: ну неужели ОНИ могут быть стариками! Программа Евгений Маргулиса, которую он сыграет в Горбушке, тоже названа When I'm 64, и в эту цифру также не очень веришь. "Он знает, сколько в окружающем пространстве разлито кайфа и какой ложкой его вот именно сейчас следует зачерпнуть", - говорит о старом друге Андрей Макаревич, и это чистая правда. На своем дне рождения в Горбушке Евгений Шулимович собирается "битловать" не по-детски…или, скорее, не по-взрослому? Сам ловить рок-н-ролльный кайф и дарить его слушателям - как всегда от всей своей распахнутой души.

Где, когда, сколько: ДК им. Горбунова; 24 декабря; 2 000 - 7 000 руб.

Культура Музыка Рок Гид-парк

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