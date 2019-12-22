Кто любит работать в новогодние праздники

Морозы подорожали

Те, кто предпочитает отмечать праздник дома, все чаще стали звать к себе в гости новогоднего волшебника с внучкой. Чему очень рады как профессиональные артисты, так и студенты.

"Работа 31 декабря и в ночь на 1 января - самое мое любимое времяпрепровождение в новогодние праздники. С однокурсницей Алиной уже третий год будем работать Дедом Морозом и Снегурочкой, - поделился студент-третьекурсник одного из уфимских вузов Айрат Хусаинов. - Раньше брали за вызов 1000 рублей, в этом году уже 2000. Спрос растет!

Начинаем работать с 12 часов дня - развозим подарки ребятишкам. С восьми вечера праздничных персонажей и взрослые заказывают. В среднем тратим на один вызов примерно час с учетом дороги. Работаем до трех утра 1 января. Затем небольшой перерыв, и с часу дня снова поздравляем детишек. Мы просто кайфуем от такой работы. И заработка хватает, чтобы один семестр в университете оплатить. И фактически сутки ты общаешься с радостными людьми и понимаешь, что часть этой радости ты даришь им сам!"

В Москве полчаса работы Дедом Морозом стоит до 4 тысячи рублей. А вместе со Снегурочкой уже 6 тысяч. Час обойдется в 4 и 6 тысяч рублей соответственно. В других городах в зависимости от программы и времени визита цены плавают в среднем от 500 до 1-3 тысяч рублей.

Шаманское - за ваш столик!

Особую любовь к новогодним праздникам испытывают и рестораторы, ведь эти дни зачастую кормят если не год, то уж точно продолжительное время.

"Все больше людей предпочитает в новогоднюю ночь не проводить дома у телевизора с тазиком оливье, а пойти в ресторан, где есть и хорошая кухня, и развлекательная программа, - рассказал "РГ" основатель ресторанной группы "Галиот" Игорь Шелехов. - А в последнее время и 1 января приходят пообедать в ресторан или кафе".

По его словам, самый большой размер выручки приносит декабрь, новогодняя ночь и март. Корпоративы заказывают уже на середину декабря. Стоимость праздника для коллективов начинается от 1,5-2 тысяч рублей на человека.

Кстати, в Уфе цена за сам новогодний банкет в ресторане, кафе или ночном клубе начинается от 2600 рублей на человека. За эти деньги заведения предлагают пять-семь видов закусок, два горячих блюда, хлеб, напитки, десерт, а также культурную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

По стране ценник новогодней ночи колеблется от нескольких десятков тысяч до тысячи рублей. Все зависит от статуса ресторана, меню и известности приглашенных артистов.

Машины поданы

Для водителя пассажирского автобуса Вадима Уварова из Уфы работа 31 декабря и первые дни нового года - возможность значительно пополнить семейный кошелек:

"У нас в праздничные дни - усиленная вахта, - говорит он. - Выезжаем на маршрут раньше, работаем на 2-3 часа больше. Если смотреть с точки зрения экономики, то нам, водителям, зарплата которых зависит от выручки, выезжать на маршрут в праздники намного выгоднее. Иной год ежедневная выручка раз в пять больше, чем обычно".

Для таксистов новогодний праздник вообще - золотое дно. Тарифы повышаются в два-три раза. А клиентов значительно прибавляется - личные машины многие ставят на прикол, чтобы не только поднять бокалы и рюмки, но и выпить из них.

Больше клиентов, чем обычно, в эти дни - у кинотеатров, торговых центров, катков и ночных клубов.

Эта ночь спокойнее

Новогоднюю ночь для работы с удовольствием выбирает фельдшер "скорой помощи" из Башкирии Лилия Хакимова. По ее словам, эти ночные дежурства - самые спокойные.

"Как правило, - говорит фельдшер, - последствия бурной новогодней ночи проявляются уже днем 1 января. Тогда идет масса вызовов по поводу интоксикации, обморожения. Много выездов на места ДТП или бытовых конфликтов".

Оператор уфимской компании цифровых услуг и сервисов Артур Абубакиров тоже предпочитает брать дежурство именно в новогоднюю ночь.

"Во-первых, это очень выгодно, - сообщил он. - За дежурство в праздничные дни идет двойная оплата, а звонков практически нет. Аврал может случиться, только если из-за непогоды сигнал ТВ пропадет. А иногда и добрым волшебником выступаю. В прошлом году в новогоднюю ночь позвонил один мужчина: они с другом в лесу заблудились. Скинул им координаты их местонахождения. Приятно помочь!"

Кто еще работает в праздники

В любые праздничные дни не глушит моторы муниципальный общественный транспорт - такой порядок. Отправляются по расписанию поезда и самолеты. Работают полицейские, врачи в больницах, спасатели и многие другие специалисты, которые по долгу службы празднуют приход очередного года уже после новогодней смены.