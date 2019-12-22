Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил президента США Дональда Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов. В воскресенье в эфире аналитической программы "Большая игра", выходящей на Первом канале, глава российского МИД заявил о том, что неплохо знаком с Трампом и ему нравится, как американский президент обсуждает международные проблемы и вопросы двусторонних отношений​​​.

По словам Лаврова, которого цитирует ТАСС, глава Белого дома избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает. "Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма и весьма продуктивный подход", - подчеркнул Сергей Лавров в эфире аналитической программы.

Напомним, что 10 декабря в ходе визита в Соединенные Штаты глава российского МИД провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и встретился с президентом Дональдом Трампом. Как пояснил на пресс-конференции в Вашингтоне Сергей Лавров, встреча прошла "в атмосфере взаимопонимания, прежде всего, в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире".

"Мы понимаем специфику нынешней ситуации, прежде всего, внутриполитической обстановки в США, но с обеих сторон есть нацеленность на то, чтобы в тех областях, где мы можем взаимовыгодно и результативно работать, делать больше, прилагать больше усилий для того, чтобы достигать конкретных результатов", - констатировал министр иностранных дел России, отметив, что в ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросам стратегической стабильности, глобальной безопасности, положению дел в сфере контроля над вооружениями и нераспространения.