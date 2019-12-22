Лавров: Россия не будет портить отношения с Китаем в угоду США

Москва не будет ухудшать отношения с Пекином в угоду США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, наверное, заслуживает как минимум признания", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он также добавил, что недавно у него состоялась встреча с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, во время которой тот рассказал ему о своей книге, посвященной Китаю. В ней, в частности, есть мысль о том, что идеальной для Вашингтона будет ситуация, когда его отношения с Москвой и Пекином будут лучше, чем отношения между Пекином и Москвой.