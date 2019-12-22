В Санкт-Петербурге прошел саммит "евразийской пятерки" - заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Разногласий не было, все вопросы приняли оперативно, в том числе утвердили нового главу Евразийской экономической комиссии. Кроме того, Владимир Путин поддержал идею украинского политика Виктора Медведчука, которую тот сообщил ему лично - придать парламентское измерение "нормандской четверке".

В пятницу в Санкт-Петербурге собрались президенты России, Беларуси, Киргизии - Владимир Путин, Александр Лукашенко и Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Армении Никол Пашинян и первый президент Казахстана, почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев. К работе в расширенном составе к ним присоединился президент Молдавии Игорь Додон.

Президент РФ призвал и дальше двигаться в направлении реализации всех планов

Приветствуя коллег, Владимир Путин призвал "двигаться дальше и как можно основательнее, как можно быстрее в направлении реализации всех наших планов". "Не буду перечислять все плюсы, которые мы получили от взаимной работы на протяжении нескольких лет", - сказал он и поблагодарил Назарбаева - инициатора союза. "Все функционирует у нас самым наилучшим образом", - сказал ему Путин. Но не скрывал, что есть и вопросы, которые нужно решить. Такого рода проблемы характерны для любых экономических интеграционных объединений, заметил Путин. "Мы с вами постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности наших стран к тем или иным шагам", - констатировал он, обращаясь к коллегам.

По итогам саммита принят ряд решений, в том числе о новом председателе Евразийской экономической комиссии. Им с февраля 2020 года станет бывший премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Теперь ему предстоит объехать столицы стран "пятерки" и уделить внимание стратегии развития организации. Кроме того, подписано соглашение о пенсионном обеспечении - пенсия будет следовать за пенсионером, а не наоборот. Еще утвердили план мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка.

В Санкт-Петербурге президент также встретился с первым вице-премьером - министром финансов Антоном Силуановым и главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, которые обсуждали транзит газа. Путину Медведчук рассказал об идее подключить парламенты России, ФРГ, Франции и Украины к урегулированию на Украине. "Мы создали межфракционное объединение - Межпарламентский диалог ради мира", - сообщил он. Диалог будут вести парламентарии стран "нормандской четверки".

"То есть это такое парламентское измерение нормандского формата", - отметил Путин. "Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - поддержал президент, выразив уверенность, что реакция депутатов будет положительной. "Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в Конституции - это все должны принимать парламентарии", - заметил Медведчук. Уже на этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится с Медведчуком и обсудит эту тему.

Тем временем

Путин и Лукашенко обсудили карты интеграции

Перед саммитом в Санкт-Петербурге состоялись переговоры президентов России и Беларуси. Как заявил Александр Лукашенко, Москва и Минск концептуально договорились по энергоносителям.

В начале встречи Владимир Путин отметил значительные результаты работы в рамках подписанного 20 лет назад Договора о создании Союзного государства. "Когда мы начинали этот процесс, у нас товарооборот был 9 млрд долларов. Сейчас он 35,5. Это зримый результат. Но кроме этого, есть вопросы, которые мы решили в социальных сферах, тоже для людей хорошая поддержка", - заявил он.

"Да, сделано немало", - отметил Лукашенко колоссальный прогресс в экономике. Он добавил, что работают единые таможня, граница, противовоздушная оборона, а также единая группировка вооруженных сил, созданная Россией и Беларусью на западном направлении. "С развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора", - убежден белорусский лидер.

По итогам встречи к журналистам вышел министр экономического развития РФ Максим Орешкин и сообщил: остались три группы вопросов в рамках Союзного государства: нефть, газ и налоги - решив их, можно финализировать все "дорожные карты" (их 31) и достигнуть пакетной договоренности. "Согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка", - перечислил он.

В свою очередь, Лукашенко заявил журналистам, что по энергоресурсам договорились концептуально. По его словам, Беларусь купит у России 24-25 млн тонн нефти с 2020 года по цене не выше уровня 2019 года. А газа - примерно 20 млрд кубометров. Впрочем, ограничений нет, можно и 22 млрд, допустил он. Еще белорусский лидер рассказал, что в ближайшее время переговорит по телефону с Путиным, а если нужно - то и встретится "в любое время, в любом месте". Потому что осталась пара тем, которые могут решить только президенты.