Ливия задержала гражданское судно с турецким экипажем

Патрульный катер ВМС Ливии задержал гражданское судно с турецким экипажем. Инцидент произошел на востоке страны.

Судно, шедшее под флагом Гренады, было доставлено в порт Рас аль-Хиляль для досмотра груза и проведения общепринятых в таких случаях процедур, передает РИА Новости.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган в этом году пообещал приложить максимум усилий, чтобы остановить вооруженное противостояние в Ливии. Об этом турецкий лидер заявил во время телефонного разговора с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем. Происходящее он назвал "заговором против народа".