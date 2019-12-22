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22.12.2019 04:20
Рубрика: В мире

Макрон посчитал колониализм большой ошибкой Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что политика колониализма была ошибочной для республики. Об этом глава государства заявил после встречи с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Макрон посетовал на то, что "слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии" и привержена знаменам колониализма, передает ТАСС. Он призвал "открыть новую страницу общей истории".

Напомним, только на одном африканском континенте свыше полутора десятка стран подчинялись Парижу. Более полвека назад все они получили независимость. В большинстве из них развод происходил вполне цивилизованно, к примеру, в Марокко и Сенегале. В других, как в Алжире, крайне мучительно, в огне и крови.

Париж насыщал административные структуры своих территорий десятками, если не сотнями тысяч французов. Именно благодаря им происходил процесс приобщения местного населения к французской цивилизации и ее языку. После того, как Африка скинула оковы, именно он помог французам удержать в ареале прежних вассалов.

В мире Европа Франция В мире Африка Кот-д'Ивуар

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