Мы не заметили, как на смену театру пришло некое действо, которое на самом деле не является театром, но именно оно - это действо - вызывает наибольший интерес критики, получает премии и так далее.

Театр - это когда на сцене живые люди проживают живые чувства, и мы, зрители, попадая в этот водоворот чужих жизней и чувств, вдруг начинаем думать о себе, плакать о себе или радоваться. "Действо" - это когда актеры на сцене не живут, а выполняют жесткие требования режиссера, а зрители восторгаются (или не восторгаются) придумками режиссера, которые, как правило, не раскрывают суть происходящего, но существуют сами по себе, словно яркие заплаты. "Действ" нынче очень много, потому что они, как говорится, в тренде. Театра мало. Живых, страдающих людей на сцене почти нет. Из последнего - "Кошка на раскаленной крыше" Камы Гинкаса в МТЮЗе. Но это - редкость. Так, все больше - режиссерские аттракционы.

И вдруг.

Театр имени Вахтангова. Симоновская сцена набита битком, хотя в спектакле, который нам покажут, ни одной звезды нет. Это вообще дипломный спектакль IV курса, которым руководит Владимир Владимирович Иванов. И. С. Тургенев. "Две женщины" по пьесе "Месяц в деревне". Римас Туминас и Кирилл Крок - худрук и директор театра - поглядели спектакль и решили, что он может войти в репертуар. Студенческий спектакль в репертуаре академического театра! И правильно! Ныне забытое выражение Станиславского о том, что театр - живая жизнь человеческого духа, в этой постановке воплощается вполне.

Вдруг оказалось, что театр - это способ познания живых людей, школа познания других, если угодно

Нынче режиссеры не растворяются в актерах. Куда там! Нынче актеры растворяются в режиссерских аттракционах. Я не могу сказать, что Иванов умер в своих актерах. О, нет! Он как раз в них живет.

В замечательных, создающих настроение, декорациях Максима Обрезкова появляются очень красивые люди. Тоже новость для нынешнего театра. Сегодня грязь популярнее красоты. А эти - прекрасны. Они как будто действительно шагнули к нам из тургеневских времен, когда люди умели любить и страдать подлинно, подробно, не на бегу.

Герои "Двух женщин" страдают все. За исключением двух слуг, чьи роли весело и классно исполняют Диляра Калимуллина и Егор Анисимов.

Отец семейства, понимающий, что не достоин любви своей жены, которого блестяще играет Евгений Кравченко. Его жена - невероятно красивая и талантливая Елизавета Палкина - несчастная в семейной жизни и не понимающая, куда деть жар своего сердца, который просится наружу. Валентина Попова, играющая Верочку, виртуозно показывает, как из оптимистичного ребенка на наших глазах - на наших глазах! - вырастает женщина с судьбой трагической и печальной. Карен Овеян очень точно играет своего Ракитина, как человека XIX века - разночинца, непонятно зачем проживающего свою жизнь и мучающегося от этого.

Владимир Иванов сумел так поставить эту историю, что в ней действуют люди очень красивые, страдающие и совершенно разные. Вдруг оказалось, что театр - это способ познания живых людей, школа познания других, если угодно. Понимаете? Познания не режиссерской фантазии, переворачивающей все с ног на голову, но людей.

Лолита Кашинска исполняет роль небольшую, по сути, эпизодическую, но за ней встает судьба женская. Уршула Вратуша играет мать так, что мы понимаем: многие (если не все) проблемы этой семьи идут от нее. Циничный, уставший от самого себя Шпигельский в замечательном исполнении Антона Лызо - человек одновременно и из прошлого и очень какой-то сегодняшний. Как сыграть беспомощность хорошего человека, как сыграть судьбу молодого совсем парня, который хочет, чтобы всем было хорошо, но в результате приносит несчастья? Посмотрите, как работает в спектакле Иван Выборнов, и вы поймете, что такое возможно.

"Две женщины" - история о любви. И больше ни о чем. Для героев спектакля (как и для героев тургеневской пьесы) жизнь равна любви

"Российская газета" первой называет имена этих молодых артистов, думаю, они никогда не видели свои фамилии, напечатанные типографским способом, разве что в программке. Но мне приятно и даже лестно открыть эти имена читающей публике. Актерская судьба - причудлива, удача подчас играет в ней даже большую роль, чем талант. Но у участников "Двух женщин" есть все, чтобы состояться.

Современный театр не очень любит рассказывать про любовь. Потому что не очень умеет. Я на всю жизнь запомнил, как в великом спектакле Римаса Туминаса "Евгений Онегин" муж кормит Татьяну вареньем из банки. Это невероятное, и крайне нынче редкое объяснение в любви.

"Две женщины" - история о любви. И больше ни о чем. Представляете? Для героев спектакля (как и для героев тургеневской пьесы) жизнь равна любви. Они препарируют ее на наших глазах, изучают, радуются и страдают от нее. И потому эта постановка - она для всех зрителей, потому что вряд ли найдешь в мире такого человека, который бы никогда не радовался и не страдал от любви.

Владимир Иванов - педагог замечательный, и это всем известно. И он думает, что поставил дипломный спектакль. Это не так. "Две женщины" - очень мощное театральное высказывание. Это спектакль, который трогает любого зрителя, умеющего открывать свою душу театральным подмосткам. И не случайно на финальных аплодисментах зал не встал, а вскочил, чтобы выразить свою благодарность создателям.

Спасибо, Владимир Иванов и его соратники, спасибо, актеры, спасибо, театр Вахтангова, который решился вставить в репертуар студенческий спектакль и одержал очередную победу. Спасибо за то, что вы доказали: русский театр жив!