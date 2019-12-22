Малкин обошел Могильного по очкам в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел на третье место по набранным очкам в регулярном чемпионате НХЛ, опередив Александра Могильного.

В матче против "Ванкувера", в котором "пингвины" уступили - 1:4, произошло знаковое событие. Евгений Малкин отдал голевую передачу и набрал 1033-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив легендарного Александра Могильного. Теперь Малкин занимает третье место в списке российских бомбардиров лиги.

В активе Малкина, трижды выигрывавшего Кубок Стэнли, стало 400 голов и 633 голевые передачи. У Могильного - 1032 очка (473+559). Лидирует среди российских игроков нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, набравший 1246 (680+566) очков, второе место занимает Сергей Федоров - 1179 (483+696) очков.

Гол Евгения Дадонова помог "Флориде" обыграть "Каролину" - 4:2. Для россиянина это 13-я шайба в сезоне. Защитник Владислав Гавриков забросил вторую в сезоне шайбу в матче против "Нью-Джерси", которые его команда выиграла со счетом 5:1. Его коллега по амплуа Иван Проворов из "Филадельфии" отметился голевой передачей в матче против "Оттавы". "Летчики" победили 5:4.