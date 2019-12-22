Мануэль Маррео Крус стал премьер-министром Кубы

На Кубе спустя 43 года вновь появился премьер-министр. В субботу однопалатный парламент Острова свободы - Национальная ассамблея народной власти - утвердил на эту должностью Мануэля Маррэро Круса, ранее возглавлявшего кубинское министерство туризма.

"Нацассамблея утвердила премьер-министра по предложению президента", - говорится на официальной странице кубинского парламента в Twitter. Не менее 594 депутатов парламента, собравшихся на очередную сессию в Гаване, единогласно поддержали внесенную президентом кандидатуру. Таким образом, Марреро Крус будет возглавлять правительство в течение ближайших пяти лет.

Должность премьер-министра на Кубе впервые появилась в 1940 году. А в феврале 1959 года, спустя два месяца после победы Революции, ее занял Фидель Кастро, который формально возглавлял правительство, де-факто оставаясь главой и бесспорным лидером Кубы. Но в 1976 году в силу вступила новая конституция, которая упразднила должность премьер-министра. Правительство теперь возглавлял председатель Совета Министров, он же - глава Госсовета. Таким образом, вся полнота власти в стране находилась в руках одного человека. Им до 2006 года оставался Фидель Кастро, после чего бразды правления взял в свои руки его брат Рауль. Ну а после того, как в 2018 его сменил Мигель Диас-Канель, изменения пришли и на Кубу.

Назначение Маррэро Круса фактически завершает череду изменений в системе государственной власти на Кубе, вызванную принятием новой конституции республики в начале этого года. Тогда, 24 февраля более 6,5 миллиона кубинцев проголосовали за новый Основной закон. В новой конституции, например, не закреплен пункт о строительстве коммунизма на Кубе, и была частично разрешена частная собственность. При этом социалистический характер государства остается неизменным, равно как и главенствующая роль Коммунистической партии. Кроме того, появилась должности президента и премьер-министра, институт губернаторов.

Новый глава кубинского правительства с 2004 года возглавлял министерство туризма Кубы - одно из ключевых ведомств для экономики Острова свободы. Ведь именно туристический сектор является основным источником валютных поступлений в госбюджет. Собственно, туризм всегда был особенно близок новому главе правительства - до министерской должности он долгое время работал в одной из крупнейших кубинских туркомпаний Гавиота (с 2001 года возглавлял ее), занимался строительством новых отелей, а затем руководил ими.

Теперь же перед Марреро Крусом будут стоять куда более масштабные задачи. Куба находится под жесточайшей экономической блокадой США. Собственно, вопросы налаживания хозяйственной жизни и станут ключевыми для нового премьер-министра. Ведь в условиях американских санкций рост экономики на Острове замедляется, особенно актуальной становится проблема повышения ее эффективности и модернизации. Уже частично разрешена частная собственность, на очереди новые контролируемые государством преобразования.

Одним из наиболее ожидаемых нововведений может стать отказ от политики нескольких нацвалют. Ведь сейчас на Кубе одновременно существуют два вида песо - конвертируемые и обычные. Ранее считалось, что конвертируемые были предназначены для туристов, а обычные - для кубинцев. На деле же получается, что обе валюты взаимодополняют друг друга. Те же иностранцы спокойно могут расплачиваться конвертируемыми песо в магазинах, где цены установлены в песо обычных. Курс в этом случае един - за один конвертируемый песо (де факто равен одному доллару США) обычных предлагают 25. Никаких проблем у местных жителей это не ввызывает, они принимают любые деньги в любых магазинах.

А ведь недавно на Кубе запустили пилотный проект, который фактически разрешил продажу товаров в валюте (в том числе, и американской). Пока речь не идет о хождении наличных долларов. Но отныне кубинцы могут открыть в банке валютные счета (это могут быть как евро, так и доллары, так и японские иены), а затем за эти деньги купить в определенных магазинах импортируемую бытовую технику, а также автомобильные запчасти. По-видимому, этот эксперимент будет продолжен, а номенклатура доступных к покупке товаров расширится. Ведь таким образом государство частично решает проблему незаконного импорта товаров, а также через банки получает больше валюты, которую кладут на свои счета кубинцы.

Будут стоять перед новым главой правительства и другие вопросы. Например, налаживание бесперебойных поставок топлива на Кубу, чему последовательно пытаются препятствовать американцы.

Назначение на должность премьер-министра, по сути эффективного менеджера, полностью укладывается в логику президента Мигеля Диас-Канеля - Куба будет эволюционировать и обновляться, но при этом не будет поступаться своей историей и отходить от своего прошлого.