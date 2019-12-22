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Рубрика: Спорт

Квят заехал в топ

Названы самые интересные и посещаемые Гран-при 2019 года
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8047)
Эксперты и болельщики продолжают подводить итоги сезона в гонках "Формулы-1". Так, на официальном сайте "Формулы-1" накануне представили рейтинг самых интересных Гран-при в 2019 году, а также назвали самые посещаемые этапы.

Самой захватывающей гонкой, по мнению поклонников "королевских гонок", стало Гран-при Германии.

За немецкий этап свои голоса отдали 23 процента опрошенных.

Напомним, гонка на Хоккенхаймринге проходила в сложных погодных условиях. Семь гонщиков не смогли добраться до финиша и сошли по ходу дистанции.

Фото: РИА Новости
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Победу в гонке под проливным дождем одержал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, третье место занял российский пилот Даниил Квят, выступающий за "Торо Россо".

Что касается второго и третьего местов, то следом за Гран-при Германии расположились этапы чемпионата мира в Бразилии (13 процентов) и Австрии (три процента).

Также "Формула-1" опубликовала данные о посещаемости каждого Гран-при в сезоне-2019.

Самым востребованным у зрителей стал Гран-при Великобритании, на котором по статистике присутствовала 351 тысяча человек.

В тройку самых посещаемых Гран-при сезона также вошли гонки в Мексике (345 694) и Австралии (324 100).

Кроме того, "Формула-1" объявила о рекордной посещаемости Гран-при Италии, составившей 200 тысяч зрителей.

Всего на шоу моторов пришли вживую посмотреть 4 миллиона 165 тысяч человек, сообщает "Motorsport".

Кстати

Презентация нового болида команды Даниила Квята пройдет 16 февраля 2020 года. Напомним, в следующем году напарником российского пилота будет француз Пьер Гасли, который был переведен в "Торо Россо" по ходу сезона-2019 из "Ред Булла".

Спорт Формула-1

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