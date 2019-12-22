Названы вредные последствия чрезмерного употребления воды

Слишком большое количество жидкости, которое употребляет человек, может вызвать проблемы со здоровьем.

Как сообщила ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева, выпиваемая сверх меры жидкость может приводить к таким негативным последствиям, как повышение распада белка и вымывание из организма витаминов и микроэлементов. Излишек жидкости также дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы.

По словам специалиста, в среднем организму ежесуточно требуется 2,5 литра воды. Причем примерно литр приходится на пищевые продукты.

Алла Погожева отмечает, что жажду лучше утоляют напитки с кислым вкусом. К ним относятся, например, морс, фруктовый отвар, квас и зеленый чай.

"Эти напитки, а также кофе, какао, черный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твердой пище и должна составлять 1500-2000 мл (то есть шесть - восемь стаканов) в день", - передает слова эксперта RT.