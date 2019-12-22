Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг

Роуминг между Россией и Беларусью будет отменен в 2020 году. Дата уже зафиксирована. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Это уже следующий год, зафиксирована конкретная дата, но вступит это все в силу только в рамках пакетного соглашения", - заявил Орешкин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов уточнял, что за последний год Москва и Минск достигли договоренности по большинству мероприятий проекта "дорожной карты" по отмене роуминга. Эта работа ведется в рамках реализации резолюции Высшего Государственного Совета Союзного государства, принятой 30 июня 2017 года. По словам Мамонова, стороны согласились с основными подходами, этапами и последовательностью выполнения необходимых мероприятий.

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин, ссылая на международный и отечественный опыт, говорил, что оказание услуг связи в роуминге на условиях домашнего региона повышает лояльность потребителей. "Снижение тарифов ведет к соразмерному росту трафика. В результате выигрывают все - и абоненты, и операторы связи", - подчеркивал Голомолзин.