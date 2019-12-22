Болельщики выбрали каaпитанов на Матч звезд Национальной хоккейной лиги, который пройдет в Сент-Луисе 24-25 января следующего года.

Вот уже в пятый раз звездный уик-энд пройдет в формате мини-турнира с участием команд четырех дивизионов, который будет включать в себя два полуфинала и финал. Как раз капитанов этих самых команд и выбирали болельщики.

Предстоящий Матч звезд НХЛ может стать для Овечкина уже восьмым в карьере

В итоге в Столичном дивизионе будет капитанить Александр Овечкин, выполняющий аналогичные функции в "Вашингтоне". Хотя будет ли? Это большой вопрос. Матч звезд-2020 должен стать для Ови уже восьмым в карьере. А капитаном его выбирают третий раз кряду. И если молодым игрокам участие в подобных мероприятиях только в удовольствие, то опытные ветераны вроде Овечкина туда уже не рвутся. Они в первую очередь думают о том, как правильно разложить силы на дистанции регулярного чемпионата и в максимальной боеготовности подойти к матчам плей-офф, которые начнутся весной.

Именно такими мотивами руководствовался капитан "Вашингтона", когда в прошлом году отказался поехать на Матч звезд в Сан-Хосе. "В моем возрасте тело должно отдыхать", - заявил тогда Овечкин, ничуть не переживая из-за одноматчевой дисквалификации, которая была наложена на него за пропуск звездного уик-энда.

Очень похожая риторика проскользнула в словах Ови и сейчас, когда у него поинтересовались планами на конец января.

- Всегда приятно быть капитаном команды на Матче звезд. Я благодарен болельщикам, которые проголосовали за меня. Это большая честь не только для меня, но и для нашей команды. Поеду ли я? Поживем - увидим. Впереди еще много матчей. Мне нужно думать о здоровье, о плей-офф. Я должен беречь себя для самых важных игр.

Что касается других дивизионов, капитаном Атлантического будет чех Давид Пастрняк ("Бостон"), Центрального - Нэйтан Маккиннон ("Колорадо") и Тихоокеанского - Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"). Причем последний выступит в этой роли в четвертый раз кряду. В состав каждой команды войдут по 11 человек: шесть нападающих, три защитника и два вратаря.