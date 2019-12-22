Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Николаевич Писеев отвечал за развитие этого вида спорта десятилетиями - и успешно. Поэтому его оценки накануне стартующего 24 декабря чемпионата России особенно ценны.

Валентин Николаевич, с чего начнем?

Валентин Писеев: Конечно, с того, с чего сегодня начинают все - с женского одиночного. Многие говорят о фантастическом успехе наших совсем юных девчонок, которые как свежий ветер ворвались во взрослый спорт и громко заявили о себе. Невольно провожу аналогию с периодом, когда 12-летняя Елена Водорезова произвела фурор на международной арене и заставила многих мужчин задуматься о своем техническом арсенале. Но ситуация, когда целая "команда" воспитанниц Этери Георгиевны Тутберидзе столь успешно ломает сложившиеся технические стереотипы и выводит наш спорт на совершенно новый качественный уровень, даже меня удивляет и восхищает. По-своим взглядам на фигурное катание и отношению к профессии Этери Георгиевна напоминает мне великого новатора, который значительно опережал время и диктовал свои правила игры - Станислава Алексеевича Жука. Они и по характеру похожи, фигурное катание для них - непрекращающаяся череда технических сверхзадач, решение которых меняет наш спорт. Сегодня совпало все, что должно было совпасть. Отличные условия, талантливые девочки, прекрасный тренер со взглядом в перспективу и сильным характером, команда специалистов.

По мнению Валентина Писеева, борьба в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске будет серьезнейшей

В преддверии чемпионата России не хочу никого выделять из этого созвездия девчонок, но не отметить выступление на финале Гран-при в короткой программе Алены Косторной было бы несправедливо. Алена продемонстрировала очень зрелое женственное, проникновенное и высокотехничное исполнение, и для меня это выступление - прекрасный образец, эталон, совершенство. По компонентам Косторная сильнее Саши Трусовой и Анны Щербаковой. Зато у них на вооружении неоспоримые аргументы в борьбе за победу - четверные прыжки. Борьба на чемпионате России в Красноярске будет серьезнейшей.

Теперь вопрос несколько в ином: как сохранить, в условиях жесточайшей внутренней конкуренции, этих спортсменок, как уберечь их нервную систему от перегрузок, как не допустить травм и успешно преодолеть процессы взросления? Здесь не может быть одинаково работающих рецептов, в каждом отдельном случае необходим индивидуальный подход, который потребует от тренеров немало мудрости, такта, внимания и любви к своим спортсменам. Конечно, необходим и усиленный медицинский контроль. Нагрузки огромные. Недавно вы спрашивали меня, что с Загитовой. Она ответила на вопрос с абсолютной точностью, описав тот титанический труд и жизнь спортсмена, которая стоит за царящей на льду красотой, легкостью и грацией. Уверен, мы запомним ее великой чемпионкой с сильным характером, которая вела за собой и, хотелось бы надеяться, еще поведет своих подруг.

С Загитовой - ясно. А как с Медведевой?

Валентин Писеев: Выдающаяся и уже сформировавшаяся фигуристка с невероятно сильной мотивацией, но столкнувшаяся с психологическими проблемами, которые за последний период сказались на ее выступлениях. Элементы - достаточно сильные. Катание и артистизм - выше всяких похвал. Все зависит, насколько она сумеет продемонстрировать свой максимум в нужном месте и в нужное время. Конкуренция растет, никогда такой не было.

Что вы думаете о засилье четверных, о том, что на артистизм спортсменок судьи обращают все меньше внимания?

Валентин Писеев: Слово "засилье" - не из того ряда. В женском одиночном катании присутствие четверных прыжков пока является эксклюзивом, который для подавляющего большинства спортсменок - недосягаемая мечта. Эра четверных прыжков в женском одиночном катании могла наступить намного раньше. Японская спортсменка Мики Андо впервые исполнила четверной сальхов на соревнованиях в 2002 году. Уже через год, во время NHK Trophy, я был на одной "домашней" тренировке японских спортсменов, где увидел несколько очень удачных попыток исполнения четверных прыжков у двух девочек. Ирина Слуцкая, которая на тот период уже задумывалась об окончании спортивной карьеры, стоя за бортом, обронила фразу: "Как же я вовремя все успела...". Представьте себе, сколько лет прошло, прежде чем мы стали свидетелями такого значительного качественного скачка. Я совсем не уверен, что это явление в ближайшем будущем станет для нас постоянной составляющей соревнований среди женщин.

Что же касается артистизма, то математика фигурного катания пока на стороне сверхсложных элементов и, на мой взгляд, такое положение дел вполне логично.

А что касается мужского одиночного катания?

Валентин Писеев: Но если уж так хочется продолжить разговор о четверных, то до 2013 года мужчины были счастливы иметь в своем арсенале один-два четверных, и их успешное выполнение практически гарантировало борьбу за пьедестал. Уже к 2016 году не осталось ни одного не покоренного мужчинами четверного прыжка, если не считать четверного акселя. Чтобы претендовать на победу на чемпионате мира, мужчинам необходимо демонстрировать практически весь "джентльменский набор", но и этого будет недостаточно без прочих составляющих фигурного катания. Посмотрите на Нейтана Чена. Показанное им - фантастика, откровение. Щелкает четверные элементарно, как орешки. Но и его вращения, хореография тоже восхищают. Вряд ли кому-то удастся соревноваться с ним в ближайшие годы. Если только Юдзуру Ханю. Удержится ли японец? Хватит ли характера и сил у двукратного олимпийского чемпиона?

Мэтр отечественного фигурного катания не видит сильного характера ни у Дмитрия Алиева, ни у Михаила Коляды

После такой характеристики как-то неловко переходить к нашим ребятам.

Валентин Писеев: Уж очень они нестабильны. Из тех немногих, кого все же можно выделить, перспективнее Александр Самарин.

Вы забыли о Дмитрии Алиеве.

Валентин Писеев: Ни о ком я не забываю. Ни у Алиева, ни у Миши Коляды не вижу сильного характера. Тренируются они все отдельно, каждый у своего тренера на знакомом катке. Откатал - и хорошо. Но прогресс там, где есть конкуренция. Посмотрел бы, как Алиев выдержал бы тренировку у Тутберидзе. Мы предлагали: два-три раза в неделю собирать всех сильных ребят на одной площадке, пусть поборются, покажут себя: соревноваться нужно не только на турнирах.

Валентин Николаевич, я знаю, что вы всегда внимательнейшим образом наблюдаете за танцами. И хотя на этом финале Гран-при две наши пары в призеры не попали, какие-то сдвиги у Виктории Синициной - Никиты Кацалапова и Александры Степановой - Ивана Букина наметились.

Валентин Писеев: Тут все гораздо сложнее. Я не хочу показаться слишком категоричным. Высказываю сугубо личное мнение. Решения, принимаемые отдельными судьями на международных турнирах, порой удивляют. Как следствие, результат соревнований не всегда удовлетворяет специалистов и болельщиков. Мне очень сложно даже допустить мысль о том, что две наши ведущие пары могут быть сравнимы, а тем более проигрывать без борьбы бронзовым призерам финала Гран-при американцам Мэдисон Хаббелл - Захари Донохью. Уровень мастерства наших дуэтов значительно вырос за последний год, чего отдельные судьи не заметили. Придется не обращать внимание на сложившуюся ситуацию и идти дальше, подтверждать свои права на мировой подиум.

А танцорам посоветую одно. Не тратить силы на конкурентную борьбу друг с другом, а сконцентрироваться на поиске ответа на вопрос: что противопоставить мировым лидерам, чтобы стать конкурентоспособными в борьбе за золотые награды?

Вы искренне считаете, что можно бороться с чемпионами мира Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном?

Валентин Писеев: Это сверхзадача, но почему нет? На мой взгляд, французы не столь совершенны, как их предшественники-канадцы. Я бы сказал, что ритм-танец не производит особого впечатления на тех, кто наблюдает за этой прекрасной танцевальной парой годами. Они допускают ошибки, и явные. Но пока им, как лидерам, многое прощается.

Валентин Николаевич, и, наконец, пары...

Валентин Писеев: Всегда гордился тем, что парное катание у нас лучшее в мире. Некоторые отдельные проигрыши лишь подтверждают правило. Сейчас появилась чудесная пара: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. Вот кто может бороться с китайцами!

Что ж тогда мешает?

Валентин Писеев: Слишком этих ребят хвалили, чересчур поднимали, а они свой "пуд соли" еще не съели... Надо заставлять себя работать на максимуме. Ни в коем случае нельзя забывать, что только грандиозная, постоянная, выматывающая работа даст нужный результат.

Мне не совсем понятно, что происходит с нашей парой Евгения Тарасова - Владимир Морозов. Почему такой спад результатов в этом сезоне?

Валентин Писеев: Давайте разберемся. Пара сменила тренера. Переехала в Штаты, где занимается у Марины Зуевой. Она хороший тренер - воспитала много танцевальных дуэтов. И великолепный хореограф, профессионал в создании имиджа. Это уже сказывается на постановке программ. Они уже заиграли в этом сезоне совсем другими красками. Обратите внимание, как возросло их исполнительское мастерство и какая во всем царит гармония: образ, костюмы, музыка, артистизм. Но элементы и их качественное исполнение оставляют желать лучшего. Если бы рядом с Женей и Володей был кто-то, кто мог бы следить за прогрессом в совершенствовании элементов парного катания, думаю, было бы лучше. Всюду нужен абсолютный контроль. Надо осваивать более сложные элементы. Особенно прыжковые. Если подобного не произойдет, то можно довольствоваться и призовыми местами на чемпионате России.

Соперники

Тем временем завершился чемпионат Японии по фигурному катанию. Наибольший интерес у специалистов вызвало выступление Рики Кихиры в женском одиночном катании.

Девушка оправдала авансы и стала лучшей, выиграв в короткой и произвольной программах.

В короткой программе Кихира набрала 73,98 балла, опередив Сатоко Мияхару и Каори Сакамото.

В произвольной программе Кихира заработала 155,22 балла, что позволило ей выиграть с большим преимуществом, набрав в сумме 229,20 балла.

После выступления Кихира сказала, что на чемпионате мира, который пройдет с 16 по 22 февраля 2020 года в Монреале, она планирует исполнить четверной сальхов и тройной лутц:

- На чемпионате Японии я делала только те элементы, в исполнении которых была точно уверена. Немного нервничала, потому что мне не удалось как следует вздремнуть. Я допустила ошибку в короткой программе, поэтому на чемпионате мира хочу откатать чисто. Там я сделаю четверной сальхов и тройной лутц и постараюсь побороться за первое место!

У мужчин чемпионом Японии стал Шима Уно, опередивший Юдзуру Ханю. Уно выиграл национальное первенство в четвертый раз подряд и по количеству титулов сравнялся с Ханю.

Подготовил Павел Петровский