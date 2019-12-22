Подозрительных вещей на рождественском рынке в Берлине не оказалось

Полиция Берлина закончила обыск на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац. Сотрудники полиции сообщили в Twitter, что не нашли подозрительных предметов, рынок возобновил свою работу, улицы вокруг площади разблокированы.

Ранее после сообщений о нахождении на мероприятии подозрительных личностей рынок в столице Германии был эвакуирован. Также были выведены в безопасное место посетители Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе), где проходил концерт.

Три года назад на Брайтшайдплац грузовик умышленно въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Погибли 12 человек.