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22.12.2019 15:55

Премьер Индии пытается погасить протесты, вспыхнувшие по всей стране

Текст: Константин Волков
На фоне не стихающих по всей Индии протестов, в ходе которых уже погибли 21 человек и более 1500 были арестованы, премьер-министр Индии Нарендра Моди провел 22 декабря митинг в центре Нью-Дели на площади Рамлила. Об этом сообщает издание The Times of India.
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro

Глава правительства решил выйти в народ, несмотря на предупреждения спецслужб о возможном нападении пакистанских боевиков - настолько серьезна сейчас ситуация в Индии.

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На митинге, собравшем несколько тысяч участников, он рассказал, что оппозиция, в первую очередь Индийский национальный конгресс, одна из двух крупнейших партий в стране, искажает факты и пытается очернить действующее правительство, используя утвержденный парламентом 11 декабря Закон о поправках к гражданству. По словам премьера, "ложь касательно нового закона" и привела к тому, что последние две недели все крупные города Индии охвачены протестами.

Согласно этому закону, немусульманские меньшинства из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, а именно индуисты, христиане, буддисты, сикхи, джайны и зороастрийцы, нелегально прибывшие на территорию Индии до начала 2015 года, получают право на получение гражданства Индии по упрощенной процедуре. Однако на нелегально попавших в Индию мусульман из вышеперечисленных стран это право не распространяется.

Критики, в первую очередь из числа оппозиции, заявили, что новый закон противоречит закону о равноправии и принципу разделения религии и государства. Они заявили, что правящая националистическая Индийская народная партия (BJP) "делает религию тестом на гражданство". Кроме того, жители северо-восточных штатов Индии, особенно из известного своими чайными плантациями Ассама, обеспокоены, что миллионы выходцев из Бангладеш, нелегально живущие там (некоторые со времен войны за независимость Бангладеш 1971 года) смогут легализоваться. Дело дошло до введения в городах северо-востока комендантского часа и вывода из казарм армии.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Моди, выступая на митинге, говорил много и эмоционально. Он упрекнул индийцев, что они "верят сплетням", упрекнул за то, что недовольные "жестоко избивают полицейских, которые не спрашивают про вашу религию или касту, когда приходят вам на помощь". Премьер также подчеркнул, что "закон не затрагивает 1,3 миллиарда индийцев, и я должен заверить мусульманских граждан Индии, что этот закон ничего не изменит для них", и напомнил о масштабной госпрограмме помощи всем бедным, вне зависимости от вероисповедания.

Всего BJP планирует провести более 200 митингов по всей стране, разъясняя свою позицию и заверяя индийцев, что новый закон им ничем не угрожает.

Но при этом на нынешнем митинге в Нью-Дели премьер Моди не сказал ничего конкретного относительно того, какая судьба ждет скандальные поправки к закону о гражданстве. Вместо этого он обрушился на нынешнее руководство Дели, упрекая, что до сих пор ничего не сделано в плане улучшения качества водоснабжения. В феврале 2020 года в столице предстоят выборы в местную законодательную ассамблею, и правящая партия хочет расширить там свое влияние. Для BJP большинство в столице очень важно, особенно после того, как недавно она потеряла контроль над штатом Махараштра и его столицей Мумбаем. Руководство некоторых других штатов также в открытую заявляет, как, например, глава Западной Бенгалии на недавнем митинге в Калькутте, что не намерено исполнять новый закон.

Речь премьера Моди показывает, что правящая партия не готова пойти на уступки протестующим. Такой подход ожидаем, учитывая, сколько внутренних противоречий существует в Индии, второй по численности стране на планете. Стоит пойти на уступки в чем-то одном, как тут же появятся сотни новых требований. Касательно нынешней ситуации, стоит напомнить, что в стране примерно 20 процентов мусульман.

Фото: Gettyimages
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Однако, у властей вряд ли получится и дальше не предпринимать никаких шагов кроме ситуативного реагирования силовиков на уличные протесты. Дела в том, что Индия ждет масштабных инвестиций, однако нынешние беспорядки могут отпугнуть потенциальных партнеров. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже отложил встречу с Моди ввиду ситуации в Индии (они планировали встретиться в штате Ассам). Финансовые аналитики опасаются, что если протесты продолжатся, это скажется на экономической ситуации в стране, особенно на фоне самого медленного за последние шесть лет роста, кредитного кризиса и самой высокой за 40 лет безработицы. Хотя надо отметить, что пока индийская рупия на высоте - она выросла за ноябрь на 1,2 процента и оказалась самой успешной азиатской валютой после тайваньского доллара.

Пока же протесты продолжаются. На них под лозунгом "Не дадим лишить Индию гражданских свобод" выходит большое количество людей. Власти разгоняют протесты силовыми методами, с применением резиновых пуль и слезоточивого газа, проводят массовые аресты и блокируют интернет. Манифестанты тем временем перенимают опыт Гонконга, переходя на приложения для смартфонов Bridgefy и Fire-Chat, которые используют Bluetooth-соединения, позволяя в небольшом радиусе создавать закрытые сообщества без участия ретрансляторов на вышках сотовой связи.

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