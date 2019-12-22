Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии

О гипергидрозе - повышенном потоотделении - свидетельствует состояние, когда человек сильно потеет, не испытывая особых физических нагрузок. Директор Клиники дерматологии и аллергологии в Висбадене профессор Кристиан Байерл считает, что особенно должно настораживать обильное потоотделение по ночам.

Если человек не принимает препараты для понижения температуры и антидепрессанты, спит в прохладной комнате, не перегревается, но потеет, то рекомендуется проверить щитовидную железу. Ситуация, когда потливость сопровождается сильной жаждой, может предупреждать о диабете.

Если человек часто потеет по ночам, и при этом у него фиксируются повышенная температура и "необъяснимая" потеря веса, специалисты не исключают развитии онкологии.

- Так себя иногда проявляют лимфома и лейкоз, - отметил Кристиан Байерл.

Кроме того, употребление тяжелой пищи со специями перед сном также может спровоцировать внезапное ночное потоотделение.