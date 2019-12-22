Путин объяснил смысл большой пресс-конференции

Вопросы показывают основные тренды экономики и социальной сферы. Это "очень полезно, представляет большой интерес и, конечно, свидетельствует о нашей открытости", - заметил президент. "А на что мы там влияем? Влияем в том смысле, что доносим до зрителей, читателей, слушателей тех СМИ, которые здесь присутствуют, свою точку зрения", - сказал он.

"Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей СМИ", - пояснил глава государства.

Многие журналисты, прежде всего из регионов, близко общаются с людьми и могут передать их чаяния. "Поэтому для меня это важно, чтобы услышать их точку зрения. Их мнение, безусловно, я учитываю в своей практической работе. Но мне представляется, что и представителям прессы и общественности это тоже важно и тоже имеет значение, потому что объясняет мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам, показывает перспективу развития по каким-то ключевым проблемам, перед решением которых мы стоим", - заключил Путин.