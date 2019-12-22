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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Маленькая Европа

"Путешествие в Рождество": русские традиции переплетаются с европейскими
Текст: Марта Анцишкина, Валерия Никитина
Российская газета - Столичный выпуск № 289(8047)
Организаторам фестиваля "Путешествие в Рождество" удалось создать в центре Москвы атмосферу старинных европейских городов с их уютными и нарядными ярмарками. Благодаря этому за одну прогулку москвичам и туристам удается совершить путешествие по Европе.
На новогодних московских улицах туристы со всего мира находят для себя много интересного. Фото: Егор Просвирников На новогодних московских улицах туристы со всего мира находят для себя много интересного. Фото: Егор Просвирников
На новогодних московских улицах туристы со всего мира находят для себя много интересного. Фото: Егор Просвирников

Идем по Манежной площади. И вот на пути - предновогодняя Прага. Самое время попробовать трдельник - известную чешскую выпечку из раскатанного теста. Как она готовится, можно увидеть тут же. Вот тесто оборачивают вокруг палки, затем выпекают на огне, в самом конце посыпают смесью из сахара и грецкого ореха. За этим лакомством большая очередь!

Водителей предупредили о перекрытиях центра Москвы в праздники

Дальше Берн с традиционным швейцарским блюдом - горячим сыром раклет. Устоять перед его ароматом невозможно. Берем по порции расплавленного сыра и завороженно наблюдаем за ловкими движениями повара. Отправляемся дальше, в Вильнюс. Здесь москвичам приготовили новогодний подарок - торт Шакотис, уникальный литовский десерт, занесенный в фонд кулинарного наследия прибалтийской страны. Лакомство тоже готовится здесь же, на открытом огне, на глазах у посетителей. А главное, если захочется, его можно купить и в упаковке забрать домой.

Напробовавшись всего, понимаем: лучше всего идти на фестиваль голодным - удержаться от покупки очередного вкусного лакомства в атмосфере непрерывного праздника просто невозможно. И еще один совет. Если хотите прогуляться по центру новогодней Москвы, не ограничивайтесь ярмаркой на Красной площади. Обязательно дойдите до Манежной, где получите не только гастрономическое удовольствие, но и сможете прогуляться в зимнем лесу из 130 нарядно украшенных елок. Именно так поступили мы. А слегка замерзнув, согрелись ароматным глинтвейном с жареными каштанами - традиционным атрибутом любой рождественской ярмарки, в каком бы уголке планеты она ни проходила.

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