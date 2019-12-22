Уходящий год для Театра им. Пушкина можно назвать "знаковым": 70 лет назад именно этот театр стал наследником Камерного театра Александра Таирова. 25 декабря, в 105-й день рождения таировского театра, на Основной сцене сыграют спектакль-концерт "Все о нашем доме". Постановщик Евгений Писарев, он же худрук театра, обещает задействовать в этом празднике весь коллектив.

Небольшой исторический экскурс от первых лет до наших дней, по словам режиссера, - "это отличная возможность и поразмышлять, и посмеяться". А накануне мы поразмышляли с самим Евгением Писаревым.

Пять лет назад, к столетию Камерного театра, вы сделали спектакль-посвящение. Для вас сегодняшний Театр им. Пушкина - продолжатель таировской традиции?

Евгений Писарев: Долгое время история нашего театра обособлялась, как бы отделялась от Камерного театра. Но можно смело сказать, что мы здесь существуем только благодаря Таирову: он нашел этот особняк и перестроил его в театр. Его спектакли на протяжении 35 лет создавали славу этого места. Да и потом, когда Камерный театр закрыли, многие артисты и работники цехов перешли по наследству в Театр им. Пушкина. Нескольких я, будучи молодым артистом, еще застал. Для меня вообще важно сохранить воспоминания о тех, кто был до нас. Это касается всего, вплоть до содержания могил и памятников.

А в чем эта связь с традицией проявляется с точки зрения творческой?

Евгений Писарев: Мы сохраняем таировскую идею синтетического артиста и его принцип построения репертуара, в котором сочетаются совершенно разные формы, стили, жанры… Пять лет назад тот вечер, 25 декабря 2014 года, всех очень изменил. Тогда у нас собралась вся театральная Москва - не помню такого ни на одной премьере.

После спектакля никто не уходил со сцены: плакали и обнимались. Будто открыли для себя по-новому, зачем мы здесь ежедневно выполняем свою работу. В спектакле мы "прошли" путь своих предшественников: от зарождения до дня, когда перед артистами Камерного театра в 1949 году опустился пожарный занавес. Вдруг будто ожили люди из архивной хроники, стали родными и близкими. В тот день и я почувствовал, что имею некоторое право вести этот корабль, увидев в глазах артистов, что они готовы идти со мной… А сейчас волнуюсь перед юбилеем грядущим: сможем пережить те же чувства, дойти до той эмоциональной точки? Время изменилось, обстоятельства, даты. Но… если не будет того - будет что-то другое.

Меня воодушевляют те, кто сомневается, умеет признавать свои ошибки и все время чему-то учиться. Бодрые и самовлюбленные вгоняют в уныние

Вы руководите театром уже десятый год. Театр, по-вашему, за это время изменился? А вы? Чем гордитесь, о чем жалеете?

Евгений Писарев: Сейчас все вокруг жалуются на внутреннее выгорание. И мне иногда кажется, стал чаще уставать, не физически, а эмоционально. Хотя требуется только день на восстановление. Но это ощущение "изнеможения" как раз заставляет держаться: "Если так у всех, значит, ничего страшного не происходит". Меня воодушевляют те, кто сомневается, умеет признавать свои ошибки и все время чему-то учиться. Бодрые и самовлюбленные вгоняют в уныние. Я сам учусь быть худруком - и от своих обязанностей директора решил отказаться, потому что надо делать то, с чем ты справляешься хорошо.

Думаю, это десятилетие в нашем Театре им. Пушкина самое счастливое. Так говорят даже те, кто работает здесь всю жизнь. Кроме премий, гастролей, премьер меня радует полный зал. В 90-х я служил здесь артистом, и часто на сцене людей было больше, чем в партере. Для меня до сих пор полный зал - событие и счастье. Табаков говорил: "В тот момент, когда ты увидишь, что люди идут в театр, ты поймешь - все получилось!"

Алиса Коонен и Александр Румнев в спектакле "Жирофле-Жирофля". Камерный театр, 1922 год. Фото: РИА Новости

По вашим же словам, существует некое предубеждение: Писарев - режиссер развлекательного, аполитичного театра. Такое мнение не вызывает в вас внутренний протест?

Евгений Писарев: Я стал тем, кем стал, потому что не противился судьбе - все произошло как бы случайно, с подачи других людей. Не то чтобы я мечтал поставить комедии "Одолжите тенора" или "Примадонны". Конечно же, нет. На этом настоял Роман Козак, а потом - Олег Табаков. В тот момент я воспринимал эти предложения скорее не как режиссер, а как актер. Но это вдруг стало пользоваться невероятным спросом. Меня стали приглашать ставить "праздничные" спектакли, во мне увидели "бродвейского" режиссера. Это помогло заработать имя, приобрести некоторую известность. Конечно, когда от тебя ждут только праздника и веселья, срабатывает комплекс Мольера, который гордился "Дон Жуаном" и "Мизантропом", а любили его за что-то куда менее серьёзное. Или как мой любимый артист Андрей Миронов - все помнят главным образом его в комедиях, а он болезненно тяготел к драме и гордился ролью в фильме Алексея Германа. "Да, можешь. Но хотим мы комедию". А ведь с годами глаза уже не так горят, как в 30 лет. И в 45 ставить уж очень задорные спектакли не получится... Мой учитель Марк Анатольевич Захаров иногда придумывал спектакли абсолютно "не захаровские": в конце 70-х это был "Вор" Веслава Мысливского, в 80-х - "Три девушки в голубом" Людмилы Петрушевской. При этом продолжали существовать его духоподъемные музыкальные постановки. Я тоже имею право на различные настроения и эксперименты.

С другой стороны, я осознаю, что в театре должен быть баланс. У нас работают замечательные режиссеры, но все они, увы, приносят не комедии. И когда на спектакле Юрия Бутусова смеются, суть остается мрачноватой. Чем это можно компенсировать? Мастеров легкого жанра у нас почти нет. Принципиально не зову сюда никого, кто бы сделал "как Писарев". Дело не в конкуренции - я, как худрук, открыт для всех, кто может иначе.

Чего ждать зрителям от театра в этом сезоне?

Евгений Писарев: Скоро начну репетиции спектакля "Ложные признания" по пьесе П. де Мариво. Для меня это "комедия переживания", в которой все страхи и сложности взаимоотношений придуманы самими героями. У нас эта пьеса не слишком известна, хотя во Франции - одна из самых репертуарных. Главную роль сыграет Виктория Исакова. Выпустим, я думаю, в конце марта. В спектакле будут актеры разных поколений: Вера Алентова, Борис Дьяченко, Андрей Заводюк и Федор Левин, выпускник мастерской Дмитрия Брусникина, - он дебютирует на Основной сцене в главной мужской роли. А дальше будет сотрудничество с Юрием Бутусовым, Дмитрием Крымовым, Данилом Чащиным и Семеном Серзиным.