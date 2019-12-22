На электроподстанции "Мневники" запустили уникальный токоограничитель

Уникальное российское оборудование запустили в промышленную эксплуатацию на электроподстанции "Мневники". Аналогов новому токоограничивающему устройству нет не только в России, но и в мире.

Задача этого устройства - уменьшить риск повреждения энергосетей и отключений электричества. По сути, это огромный предохранитель, который снижает величину тока короткого замыкания в 5-10 раз. За счет этого получается изменить требования к динамической стойкости оборудования в аварийных режимах. Это особенно актуально при модернизации и увеличении энергосети, росте ее мощностей и строительстве новых подстанций. "Здесь в "Мневниках" создана уникальная система, аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом. Сверхпроводниковая технология улучшает качество и надежность обеспечения электроэнергией", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, запустив устройство в работу. По его словам, ранее эксперимент по созданию такого оборудования проводился в одном из московских технопарков. "Тогда это выглядело как фантастика, а сегодня уже запускается первый проект", - отметил руководитель столицы.

Огромный предохранитель снижает величину тока короткого замыкания в 5-10 раз

Использование токоограничителей сверхпроводникового типа имеет ряд преимуществ перед другими способами борьбы с короткими замыканиями. Например, секционирование снижает управляемость и надежность сетей, а ограничители старого образца, которые еще называют реакторами, негативно влияют на электромагнитные переходные процессы. Основа нового устройства - сверхпроводниковая лента. Свои свойства она сохраняет только при низких температурах. "Сверхпроводниковые модули расположены внутри криостата. Они погружены в жидкий азот при температуре минус 200 градусов. Температуру поддерживает специальная криосистема. Все работает в автоматическом режиме", - рассказал председатель совета директоров компании "СуперОкс" Андрей Вавилов.

Теперь работу системы будут мониторить. "Я думаю, что это не последняя подстанция, которую мы переведем на эту технологию. Посмотрим, как она будет работать в реальных условиях", - сказал Собянин.

Кстати

Подстанция "Мневники" введена в эксплуатацию в 2012 году и обеспечивает электроснабжением Западный административный округ Москвы. За счет нее питаются, например, четыре станции столичной подземки, несколько башен "Москва-Сити" и десятки жилых комплексов.