На электроподстанции "Мневники" запустили уникальный токоограничитель

Новости

ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Хамы 00:14
Социал-демократ Миланович лидирует на выборах президента Хорватии 22.12.2019
В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры 22.12.2019
Овечкин тепло попрощался с умершим от рака юным болельщиком 22.12.2019
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" под руководством Моуринью 22.12.2019
Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков в Идлибе 22.12.2019
Федерация бокса России готова провести бой Кадырова и Емельяненко 22.12.2019
В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании 22.12.2019
ГИБДД изучит видео съемок клипа, ставших причиной пробок в Москве 22.12.2019
Сейм Польши одобрил противоречивую судебную реформу несмотря на протесты 22.12.2019
В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь 22.12.2019
Генконсульство РФ: Данных о пострадавших в Чикаго россиянах не поступало 22.12.2019
В Челябинске детям вручили просроченные новогодние подарки 22.12.2019
Ушел из жизни французский кутюрье Эмануэль Унгаро 22.12.2019
В Уфе полностью потушили пожар на нефтехимическом заводе 22.12.2019
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских 22.12.2019
Бюст Петра Чайковского вернулся в Гевандхауз Лейпцига 22.12.2019
Фильмы "Т-34" и "Одесса" лидируют в номинациях на премию "Золотой Орел" 22.12.2019
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП 22.12.2019
Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124 22.12.2019
Главу полиции Армянска задержали за производство суррогатного алкоголя 22.12.2019
На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов из команды соперника 22.12.2019
Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико 22.12.2019
Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону 22.12.2019
"Милан" проиграл "Аталанте" со счетом 0:5 22.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 23:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тока не отключай

На электроподстанции "Мневники" запустили уникальный токоограничитель
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 289(8047)
Уникальное российское оборудование запустили в промышленную эксплуатацию на электроподстанции "Мневники". Аналогов новому токоограничивающему устройству нет не только в России, но и в мире.
Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров компании "СуперОкс" Андрей Вавилов запустили уникальное оборудование. Фото: Аркадий Колыбалов Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров компании "СуперОкс" Андрей Вавилов запустили уникальное оборудование. Фото: Аркадий Колыбалов
Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров компании "СуперОкс" Андрей Вавилов запустили уникальное оборудование. Фото: Аркадий Колыбалов

Задача этого устройства - уменьшить риск повреждения энергосетей и отключений электричества. По сути, это огромный предохранитель, который снижает величину тока короткого замыкания в 5-10 раз. За счет этого получается изменить требования к динамической стойкости оборудования в аварийных режимах. Это особенно актуально при модернизации и увеличении энергосети, росте ее мощностей и строительстве новых подстанций. "Здесь в "Мневниках" создана уникальная система, аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом. Сверхпроводниковая технология улучшает качество и надежность обеспечения электроэнергией", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, запустив устройство в работу. По его словам, ранее эксперимент по созданию такого оборудования проводился в одном из московских технопарков. "Тогда это выглядело как фантастика, а сегодня уже запускается первый проект", - отметил руководитель столицы.

Огромный предохранитель снижает величину тока короткого замыкания в 5-10 раз

Использование токоограничителей сверхпроводникового типа имеет ряд преимуществ перед другими способами борьбы с короткими замыканиями. Например, секционирование снижает управляемость и надежность сетей, а ограничители старого образца, которые еще называют реакторами, негативно влияют на электромагнитные переходные процессы. Основа нового устройства - сверхпроводниковая лента. Свои свойства она сохраняет только при низких температурах. "Сверхпроводниковые модули расположены внутри криостата. Они погружены в жидкий азот при температуре минус 200 градусов. Температуру поддерживает специальная криосистема. Все работает в автоматическом режиме", - рассказал председатель совета директоров компании "СуперОкс" Андрей Вавилов.

Собянин: Пострадавшим при перестрелке в Москве оказывается медпомощь

Теперь работу системы будут мониторить. "Я думаю, что это не последняя подстанция, которую мы переведем на эту технологию. Посмотрим, как она будет работать в реальных условиях", - сказал Собянин.

Кстати

Подстанция "Мневники" введена в эксплуатацию в 2012 году и обеспечивает электроснабжением Западный административный округ Москвы. За счет нее питаются, например, четыре станции столичной подземки, несколько башен "Москва-Сити" и десятки жилых комплексов.

Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Сирийская армия отбила атаку сотни боевиков в Идлибе
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает
Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции