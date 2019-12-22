Орловские школьники могут остаться без обедов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против руководства администрации Орла. Чиновников подозревают в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей - проще говоря, в халатности. Дело в том, что школы, детские сады и больницы города рискуют остаться в наступающем году без провизии - занимающиеся поставками продуктов и организацией питания предприниматели отказались заключать контракты с муниципалитетом, потребовав погасить долги по уже оказанным услугам и установить адекватные цены на тендерах.

Долг мэрии перед поставщиками составляет 195 миллионов рублей: 92,5 млн - за продукты, поставленные в детские сады Орла, остальное - за школьное питание. За год он вырос на 100 миллионов. Еще в ноябре глава администрации Орла Александр Муромский сообщил журналистам о достигнутом с коммерсантами соглашении: 30 процентов задолженности будет выплачено в этом году, остальное - в следующем. На следующий день коммерсанты собрали свою пресс-конференцию и заявили, что договоренности нет, равно как и веры словам чиновников. Слишком уж долго продолжается история с неплатежами. Тендер на право кормить школы и детские сады Орла в январе 2020 года оказался сорван - поставщики на него просто не заявились.

Следователи уже допросили чиновников мэрии, провели в администрации обыски и изъяли ряд документов. А накануне тема школьного питания обсуждалась и на сессии горсовета.

- До конца года будет ликвидирована задолженность перед поставщиками на 70 миллионов рублей. Остальные долги будут погашены в полном объеме в 2020 году, - заверил депутатов Муромский.

Горсовет принял поправки в бюджет следующего года, где на школьные завтраки дополнительно зарезервировано 86 миллионов рублей. Средства на это планируется выручить от продажи принадлежащих городу пакетов акций гостиничного комплекса "Орел-Отель" и АО "Управление капитального строительства Орла".

- Финансовый год заканчивается через считаные дни. Поправки в бюджет, принятые сегодня городским советом, - это всего лишь декларация. Когда деньги дойдут до школ и те расплатятся с нами - неизвестно. Может быть, в феврале. Может, в марте. А мне нужно сейчас перевести деньги своим поставщикам и выдать зарплату сотрудникам, чтобы у них тоже были мандарины на праздничном столе, - рассказал руководитель ООО "Школьное питание" Андрей Косинский.

С 2014 года его фирма, обеспечивающая питанием 11 орловских школ, подала более 700 исков о выплате долгов. Суды "Школьное питание" выигрывает, но толку от этого немного: счета образовательных учреждений из-за накопившихся долгов заблокированы, исполнительные листы путешествуют из федерального казначейства к судебным приставам. А что приставы могут арестовать в школе? Парты?

Долг мэрии перед поставщиками составляет 195 миллионов рублей: 92,5 млн - за продукты, поставленные в детские сады, остальное - за школьное питание

- Я не понимаю, куда деваются наши деньги? Питание в детских садах финансируется из двух источников: бюджет и плата родителей. Я вожу в сад двоих детей, плачу исправно. Где деньги? Я выиграл контракт на портале госзакупок, попробовал и больше не хочу, - признался индивидуальный предприниматель Роман Сафронов, которому должны 1,5 миллиона рублей за поставки продуктов в детские сады.

Сомнения коммерсантов понятны: даже если городские власти оперативно переведут деньги школам и детским садам, не факт, что те тут же расплатятся с поставщиками. Во-первых, на носу новогодние каникулы. Во-вторых, счета учреждений среднего и дошкольного образования заблокированы - из-за тех же долгов. Да и не только поставщики продуктов ждут обещанное, поэтому неизвестно, кому именно пойдут средства мэрии.

В администрации Орла пообещали, что дети голодными не останутся - правда, на чем основана их уверенность, чиновники не говорят. Факты пока свидетельствуют об обратном: январские контракты с поставщиками питания в учреждения бюджетной сферы по-прежнему не заключены.

Решили проверить, что сейчас в тарелке у орловских школьников. В пятницу, 20 декабря, в меню одной из школ на завтрак: икра баклажанная, сосиска отварная с рисом, хлеб и чай. На обед салат из свеклы и яблок, суп вегетарианский со сметаной, голубцы с мясом и компот.

В другой школе на завтрак предлагали говяжьи биточки с пюре, а на обед овощной суп и тушеную курицу с гречкой. Вполне съедобно. Лишь бы в следующем году из этого меню не остался только овощной суп.

Комментарии

Владимир Климанов, завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС:

- У нас очень сложная схема финансирования учебного процесса: расчет расходов идет от регионов, потом субвенции направляются в муниципалитет, и только потом - в конкретную школу. На каком этапе идет "недозакладка" механизма обеспечения детей питанием, сложно сказать. Но есть вопрос: почему Федеральное казначейство, приняв к исполнению контракт, не проверило, что по этим кодам бюджетной классификации стоят нули? Это кажется странным.

Владимир Чернигов, президент Института отраслевого питания:

- По закону за питание отвечает сама школа, у которой нет собственных средств. А ее учредитель, он же заказчик, манипулирует этими правовыми нормами. Влиять на ситуацию напрямую органы федеральной власти сегодня не могут - все эти вопросы находятся в ведении муниципалитетов. Выход? Поменять систему распределения субсидий на питание. Перечислять эти деньги напрямую родителям льготников.

Подготовили Ольга Бухарова, Ксения Колесникова