По делу в отношении экс-главы Серпуховского района окончено расследование

В Следственном комитете России (СКР) сообщили о завершении расследования резонансного уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, бывший чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ: "мошенничество", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "незаконная предпринимательская деятельность" и "получение взятки в особо крупном размере".

Шестун, занимая вышеуказанную должность в период с 2003 по 2018 год, по версии следствия, через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые в результате незаконные доходы использовал для приобретения муниципальных земельных участков, причем по заниженным ценам. Еще один вменяемый эпизод - получение взятки за общее покровительство.

В период с 2011 по 2014 год преступники легализовали земельные участки, расположенные в деревне Борисово, продав их часть ООО "Лента" за 160 млн руб. При этом изначально земля была приобретена всего за 628 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе расследования были получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым (объявлены в розыск) имуществом на сумму около 3,2 млрд рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу уже вынесла прокуратура, после чего все материалы были перенаправлены в суд.