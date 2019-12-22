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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мотив неизвестен

При стрельбе возле здания ФСБ погибли двое сотрудников спецслужбы
Текст: Иван Петров, Юрий Снегирев
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8047)
В минувшие выходные стало известно о том, что в больнице скончался еще один сотрудник ФСБ, участвовавший в перестрелке в центре Москвы. Напомним, в начале 7 вечера в четверг возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке началась стрельба. Мужчина, одетый во все черное и в капюшоне, неожиданно стал вести огонь из карабина по дежурившим возле здания сотрудникам спецслужбы. Ответным огнем преступник был уничтожен, но до этого он успел убить одного офицера ФСБ и ранить пятерых человек, в том числе одного прохожего. В субботу официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что еще один сотрудник, ранее доставленный в тяжелом состоянии в больницу, скончался.

"Для расследования создан оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК и сотрудники ФСБ, осуществляющие оперативное сопровождение. В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления", - сообщила Петренко.

Не исключено, что, поругавшись с начальством ЧОПа в лицебывших офицеров ФСБ, Евгений Манюров затаил злобу на всю спецслужбу

Правоохранителям в кратчайшие сроки удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. При обыске в квартире, где он проживал с матерью (ни жены, ни детей у него не было), силовики обнаружили целый оружейный арсенал - травматическое, гладкоствольное и нарезное оружие. При этом все оружие было зарегистрировано официально и хранилось положенным образом - в сейфе. По словам матери Манюрова, стрельба была главным увлечением в жизни ее сына.

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"РГ" удалось выяснить, что последние годы Евгений Манюров сменил несколько мест работы, последнее из них - охранное агентство "Вымпел-резерв". Возглавляет его отставной полковник "Вымпела" (структура спецназа ФСБ) Сергей Петров. Офис находится в Тропарево-Никулино. Тут же, неподалеку, на Поклонной горе тир ДОСААФ, куда ходил заниматься Манюров.

По данным "РГ", в мае у Манюрова случился конфликт на работе и он ушел из ЧОПа. Новую работу так и не нашел. Не исключено, что, поругавшись с начальством ЧОП в лице бывших офицеров ФСБ, он затаил злобу на всю спецслужбу.

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