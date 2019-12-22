В Москве подвели первые итоги нацпроекта "Образование"

Квадрокоптер бодро жужжит и с разгона врезается в сетку-ограждение: это ребята из Ярославля тестируют свой прототип "Аэротакси". Рядом школьники из Владимира тренируют робота-"захватчика" сортировать мусор, а команда старшеклассников из Пермского края ломает голову над виртуальной электростанцией... В московском "Манеже" прошел финал международного конкурса детских инженерных команд "Кванториада". И здесь же вице-премьер Татьяна Голикова и министр просвещения Ольга Васильева оценили самые перспективные разработки школьников, подвели итоги первого года реализации нацпроекта "Образование".

- Мы очень сложно входили в этот проект, потому что в нем 85 регионов страны, очень много новых институтов, которые дают возможность развивать наше образование, - рассказала Татьяна Голикова. - За 2019 год мы введем 160 тысяч новых мест в школах. А еще 15 мобильных кванториумов, 15 центров ДНК (Дом научных коллабораций) на базе ведущих вузов, 26 детских технопарков Кванториум (теперь их 110 по всей стране), 16 региональных "маленьких" "Сириусов", 21 "IT-куб"... Я могу называть очень много цифр, но есть одна, которая особенно важна - мы открыли 2049 цифровых "Точек роста" в сельской местности. То есть сегодня можно сказать, что нацпроект охватывает не только города - он пошел в самые отдаленные населенные пункты. И это не просто цифры. Это качество образования, это новый взгляд на его содержание, это новые возможности для детей, учителей и родителей.

В Москву на инженерные соревнования приехали более 80 школьных команд: ребята, которые прошли очень серьезный отбор и буквально болеют наукой и техникой. Они соревновались по десяти направлениям. Среди них - "Гибкая электроника", "Редактирование генов", "Психоэмоциональный тренажер", "Умная энергетика", "Модуль космической станции", "Аэротакси" и другие. Задача была - с нуля создать свои уникальные разработки по заданным параметрам.

- Я уверена, что происходящее здесь сейчас - это наше будущее, - сказала министр просвещения Ольга Васильева. - Мы много говорим о научно-технологическом прорыве. А я все-таки историк. И мне отрадно, что мы повторяем в лучшем качестве то, что когда-то уже было в нашей стране. Вспомните послевоенное время, вторую половину XX века: тогда нам удалось сделать большой прорыв в атомной энергетике, в космосе. Тогда по все стране появилось огромное количество станций "Юного техника". И для меня очень важно, что этот опыт повторяется уже совершенно на иной качественной ступеньке.

Как будем сдавать экзамены в 2020 году

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год. Для выпускников 11-х классов основная волна стартует 25 мая и закончится 16 июня. Большинство выпускников девятых классов будут сдавать экзамены с 22 мая по 9 июня.

В этом году на ЕГЭ пойдут около 680 тысяч выпускников 11-х классов. До 1 февраля нужно определиться с предметами по выбору. Большинство ребят будут сдавать экзамены в основную волну. Вот утвержденное расписание: 25 мая - география, литература, информатика; 28 мая - русский язык; 1 июня - математика (базовый и профильный уровень сдаются в один день, выбрать можно что-то одно); 4 июня - история, физика; 8 июня - обществознание, химия; 11 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) - письменная часть, биология; 15 и 16 июня - иностранные языки - устная часть.

Как всегда, будут еще и досрочные, и дополнительные сроки. Досрочный период пройдет с 20 марта по 6 апреля. В нем смогут участвовать выпускники экстернатов, техникумов и колледжей. Выпускники прошлых лет тоже смогут сдавать экзамены, начиная с 20 марта. А вот те, кто "завалил" ЕГЭ по обязательным русскому и математике и остался без школьного аттестата, смогут прийти на экзамен уже в сентябре. Правда, сдать можно будет только базовую математику. "Профиль" в сентябрьские сроки недоступен.

В приказе Рособрнадзора и минпросвещения есть также список вещей, которые выпускник может взять с собой в аудиторию. Например, на ЕГЭ по математике будет доступна линейка, не содержащая справочной информации. На ЕГЭ по физике вдобавок к линейке можно взять непрограммируемый калькулятор. По химии - плюсом к калькулятору идут периодическая система химических элементов Менделеева, таблица растворимости...

А вот расписание ОГЭ - экзаменов в девятых классах: 22 и 23 мая - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 26 мая - история, физика, биология, химия; 29 мая - обществознание, информатика, география, химия; 30 мая - обществознание; 2 июня - русский язык; 5 июня - литература, физика, информатика, география; 9 июня - математика.