В Москве подвели первые итоги нацпроекта "Образование"

Новости

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских 19:34
Бюст Петра Чайковского вернулся в Гевандхауз Лейпцига 19:15
Фильмы "Т-34" и "Одесса" лидируют в номинациях на премию "Золотой Орел" 18:56
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП 18:50
Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124 18:30
Главу полиции Армянска задержали за производство суррогатного алкоголя 18:12
На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов из команды соперника 18:01
Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико 17:56
Россия подписала проект "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью 17:42
Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону 17:23
"Милан" проиграл "Аталанте" со счетом 0:5 17:21
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту 17:12
Ученые: Работа на "позитиве" увеличивает производительность труда 17:06
Драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия 17:04
На домашней вечеринке в Чикаго расстреляны 13 человек 16:57
В Уфе по факту пожара на нефтехимическом заводе завели уголовное дело 16:57
Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает 16:51
Актриса из "Счастливы вместе" Бочкарева пошла под суд за наркотики 16:46
Москву и Подмосковье накрыл густой туман 16:39
Бельгийский суд вынес приговор за геноцид в Руанде 16:30
В Челябинске мужчину заподозрили в убийстве новорожденного сына 16:29
В сериале по "Кэрри" Кинга героиня будет трансгендером или чернокожей 16:22
Незамерзайка своими руками: получится ли сэкономить? 16:17
В Охе возобновили подачу тепла в большинство квартир 16:15
Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
"РГ" составила календарь церковных праздников на 2020 год
22.12.2019 19:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Звонок на перемену

В Москве подвели первые итоги нацпроекта "Образование"
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8047)
Квадрокоптер бодро жужжит и с разгона врезается в сетку-ограждение: это ребята из Ярославля тестируют свой прототип "Аэротакси". Рядом школьники из Владимира тренируют робота-"захватчика" сортировать мусор, а команда старшеклассников из Пермского края ломает голову над виртуальной электростанцией... В московском "Манеже" прошел финал международного конкурса детских инженерных команд "Кванториада". И здесь же вице-премьер Татьяна Голикова и министр просвещения Ольга Васильева оценили самые перспективные разработки школьников, подвели итоги первого года реализации нацпроекта "Образование".

- Мы очень сложно входили в этот проект, потому что в нем 85 регионов страны, очень много новых институтов, которые дают возможность развивать наше образование, - рассказала Татьяна Голикова. - За 2019 год мы введем 160 тысяч новых мест в школах. А еще 15 мобильных кванториумов, 15 центров ДНК (Дом научных коллабораций) на базе ведущих вузов, 26 детских технопарков Кванториум (теперь их 110 по всей стране), 16 региональных "маленьких" "Сириусов", 21 "IT-куб"... Я могу называть очень много цифр, но есть одна, которая особенно важна - мы открыли 2049 цифровых "Точек роста" в сельской местности. То есть сегодня можно сказать, что нацпроект охватывает не только города - он пошел в самые отдаленные населенные пункты. И это не просто цифры. Это качество образования, это новый взгляд на его содержание, это новые возможности для детей, учителей и родителей.

Фото: Юрий Машков/ ТАСС
Орловские школьники могут остаться без обедов

В Москву на инженерные соревнования приехали более 80 школьных команд: ребята, которые прошли очень серьезный отбор и буквально болеют наукой и техникой. Они соревновались по десяти направлениям. Среди них - "Гибкая электроника", "Редактирование генов", "Психоэмоциональный тренажер", "Умная энергетика", "Модуль космической станции", "Аэротакси" и другие. Задача была - с нуля создать свои уникальные разработки по заданным параметрам.

- Я уверена, что происходящее здесь сейчас - это наше будущее, - сказала министр просвещения Ольга Васильева. - Мы много говорим о научно-технологическом прорыве. А я все-таки историк. И мне отрадно, что мы повторяем в лучшем качестве то, что когда-то уже было в нашей стране. Вспомните послевоенное время, вторую половину XX века: тогда нам удалось сделать большой прорыв в атомной энергетике, в космосе. Тогда по все стране появилось огромное количество станций "Юного техника". И для меня очень важно, что этот опыт повторяется уже совершенно на иной качественной ступеньке.

Как будем сдавать экзамены в 2020 году

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год. Для выпускников 11-х классов основная волна стартует 25 мая и закончится 16 июня. Большинство выпускников девятых классов будут сдавать экзамены с 22 мая по 9 июня.

В этом году на ЕГЭ пойдут около 680 тысяч выпускников 11-х классов. До 1 февраля нужно определиться с предметами по выбору. Большинство ребят будут сдавать экзамены в основную волну. Вот утвержденное расписание: 25 мая - география, литература, информатика; 28 мая - русский язык; 1 июня - математика (базовый и профильный уровень сдаются в один день, выбрать можно что-то одно); 4 июня - история, физика; 8 июня - обществознание, химия; 11 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) - письменная часть, биология; 15 и 16 июня - иностранные языки - устная часть.

Фото: iStock
Утверждено расписание ОГЭ на 2020 год

Как всегда, будут еще и досрочные, и дополнительные сроки. Досрочный период пройдет с 20 марта по 6 апреля. В нем смогут участвовать выпускники экстернатов, техникумов и колледжей. Выпускники прошлых лет тоже смогут сдавать экзамены, начиная с 20 марта. А вот те, кто "завалил" ЕГЭ по обязательным русскому и математике и остался без школьного аттестата, смогут прийти на экзамен уже в сентябре. Правда, сдать можно будет только базовую математику. "Профиль" в сентябрьские сроки недоступен.

В приказе Рособрнадзора и минпросвещения есть также список вещей, которые выпускник может взять с собой в аудиторию. Например, на ЕГЭ по математике будет доступна линейка, не содержащая справочной информации. На ЕГЭ по физике вдобавок к линейке можно взять непрограммируемый калькулятор. По химии - плюсом к калькулятору идут периодическая система химических элементов Менделеева, таблица растворимости...

А вот расписание ОГЭ - экзаменов в девятых классах: 22 и 23 мая - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 26 мая - история, физика, биология, химия; 29 мая - обществознание, информатика, география, химия; 30 мая - обществознание; 2 июня - русский язык; 5 июня - литература, физика, информатика, география; 9 июня - математика.

Нововведение 2020 года: на ОГЭ по физике и химии понадобится лабораторное оборудование для проведения обязательного эксперимента.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Лавров: Русофобия со стороны НАТО зашкаливает
Орешкин рассказал, когда Россия и Беларусь отменят роуминг
В Совфеде оценили слова дипломата США о реакции Евросоюза на санкции
Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией