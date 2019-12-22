Водителей предупредили о перекрытиях центра Москвы в праздники

Центр организации дорожного движения предупредил московских водителей об ограничениях в новогодние праздники. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter ЦОДД.

"ЦОДД разослал 192 тысяч sms водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее. Также информация уже появилась на дорожных табло и будет в навигационных системах", - говорится в сообщении.

Перекрытия в связи с праздничными мероприятиями начнутся с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января. Проехать будет нельзя по Тверской улице от Тверского бульвара до Моховой и по самой Моховой от Воздвиженки до Тверской. Не будет разрешено движение и по Охотному Ряду от Моховой до Театрального проезда и по Театральному проезду от Петровки до Охотного Ряда. Кроме того, в пешеходные превратятся несколько примыкающих к Тверской переулков.

Все ограничения доступны здесь.