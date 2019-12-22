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22.12.2019 16:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Водителей предупредили о перекрытиях центра Москвы в праздники

Текст: Ангелина Зеленькова

Центр организации дорожного движения предупредил московских водителей об ограничениях в новогодние праздники. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter ЦОДД.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"ЦОДД разослал 192 тысяч sms водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее. Также информация уже появилась на дорожных табло и будет в навигационных системах", - говорится в сообщении.

Перекрытия в связи с праздничными мероприятиями начнутся с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января. Проехать будет нельзя по Тверской улице от Тверского бульвара до Моховой и по самой Моховой от Воздвиженки до Тверской. Не будет разрешено движение и по Охотному Ряду от Моховой до Театрального проезда и по Театральному проезду от Петровки до Охотного Ряда. Кроме того, в пешеходные превратятся несколько примыкающих к Тверской переулков.

Все ограничения доступны здесь.

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