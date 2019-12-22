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22.12.2019 20:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Теплая жизнь на вечной мерзлоте

Текст: Владимир Таюрский
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8047)
В первый день зимы неподалеку от Якутска состоялось необычное новоселье - молодая семья въехала в дом, накрытый куполом. Жить там новоселам предстоит до лета 2020-го под наблюдением ученых. Кроме того, обитатели дома будут вести дневник.
Для дома под куполом выбрали экспериментальную площадку индустриального парка "Кангалассы". Фото: Владимир Таюрский

Идея построить на Крайнем Севере нечто подобное витала давно. Для создания на вечной мерзлоте "вечного лета" предлагали накрывать гигантскими колпаками не то что отдельные здания - целые кварталы и даже города. Проверить эффективность купольной конструкции на практике взялись Северо-Восточный федеральный университет и компания, специализирующаяся в области высоких технологий.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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При обустройстве деревянного здания общей площадью 128 квадратных метров со встроенным гаражом применены инновационные технологии. Жилье получает энергию от альтернативных источников, а все помещения напичканы элементами "умного дома" и всевозможными датчиками. В течение зимы ученые планируют проводить здесь комплексные исследования. Работы хватит для экспертов в области геологии, климатологии, строительства, теплотехники, энергетики, медиков и психологов.

- Интересно все. Как поведет себя под куполом вечная мерзлота, какой там будет микроклимат, окажется ли эффективным такое укрытие в плане энергосбережения, даже как бороться в 40-градусные морозы с неизбежным куржаком... И, конечно, важно, насколько комфортной (или наоборот) покажется такая жизнь людям, как это отразится на их здоровье, - отмечает руководитель проекта, декан автодорожного факультета СВФУ Дмитрий Филиппов.

Подопытной семье будут выплачивать стипендию. Если ученые посчитают опыт удачным, эксперимент по применению купольных технологий в зоне вечной мерзлоты продолжат на крупных объектах, в том числе промышленных.

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