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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Переправа - это не бизнес

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8047)
Мост через реку Лена соединит две части Якутска и выведет транспортные потоки на федеральную трассу. Начать строительство планируется в 2021 году, а закончить через четыре года - в 2025-м.
Трехкилометровый переход через Лену предполагается возвести в районе Якутска. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Саха. Трехкилометровый переход через Лену предполагается возвести в районе Якутска. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Саха.
Трехкилометровый переход через Лену предполагается возвести в районе Якутска. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Саха.

Предполагается возвести трехкилометровый переход в районе Якутска. Кроме того, предстоит построить 11 километров подходов к мосту. Специалисты называют несколько ключевых причин, по которым этот проект должен быть реализован.

Во-первых, мост свяжет между собой несколько федеральных трасс, то есть усилится транспортный каркас России. "Возведение моста через Лену обеспечит транспортно-логистическую пространственную связанность на 18% территории России. В частности, позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, федеральные автодороги "Лена", "Колыма" и "Вилюй", - рассказали "РГ" в Росавтодоре.

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Во-вторых, Восточная Сибирь получит выход к портам Охотского моря. Это значит, что грузы могут пойти морским, более экономичным путем. Затраты по завозу продуктов, топлива и других товаров для нужд Якутии снизятся на 30-70%.

В-третьих, круглогодичное транспортное сообщение станет доступно более 80% населения региона, отмечают в Росавтодоре. Это психологически важно для людей, подчеркивает директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. Строительство моста через Лену имеет социальный смысл, добавляет он. "Якутск - это центр крупного региона. Сколько существует город, столько он разорван на левый и правый берег", - поясняет эксперт.

Наконец, с появлением моста ускорится экономическое развитие региона. Вырастет грузопоток, начнут открываться новые предприятия. "Паромная переправа летом или ледовая переправа зимой - это приключение, но не бизнес. Как только вместо этой экзотики возникнет нормальный мостовой переход, любые бизнес-задумки, которые обсуждаются много лет, могут быть реализованы", - поясняет Михаил Блинкин.

Фото: ФКУ Упрдор "Алтай"
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Якутия в целом и столица региона в частности, - это перспективная для развития территория в самом широком социально-экономическом смысле. Позитивный эффект от появления моста ощутит экономика всей страны. Летом этого года Аналитический центр при правительстве РФ признал проект строительства моста через Лену "объектом жизнеобеспечения".

Как пояснили в Росавтодоре, ответственной стороной за строительство моста является правительство Республики Саха (Якутия). Сейчас регион при участии Росавтодора рассматривает несколько вариантов реализации проекта из внебюджетных источников.

"Восьмая концессионная компания" (дочерняя компания ГК "ВИС") 2 декабря 2019 года подала частную концессионную инициативу в правительство Республики Саха (Якутия) на строительство мостового перехода. Если в 45-дневный срок со дня размещения предложения о заключении концессионного соглашения не поступит других заявок, концессионное соглашение будет заключено без проведения конкурса, отметили в Росавтодоре.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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