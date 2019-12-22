На Камчатке пожарные спасли троих детей из задымленного подъезда

В Петропавловске-Камчатском пожарные эвакуировали из полностью задымленного подъезда троих детей, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

"Информация о возгорании в пятиэтажном доме на улице Пономарева поступила 21 декабря в 16:58. В двухкомнатной квартире на первом этаже загорелись вещи", - говорится в сообщении.

Прибыв по вызову, огнеборцы обнаружили ребят на третьем этаже. С помощью специальных спасательных устройств их вывели на улицу.

Через несколько минут пожар полностью потушили. Погибших и пострадавших нет.