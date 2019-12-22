На пожаре в Комсомольске-на-Амуре спасли четырех человек

Пожар в жилом здании потушили огнеборцы Комсомольска-на-Амуре в ночь на 22 декабря.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в 01.25 местного времени на пульт пожарно-спасательной службы города поступила информация о возгорании в коммунальной квартире кирпичного четырехэтажного дома по улице Котовского.

Пожар произошел на третьем этаже здания. Прибывшие спасатели увидев, что из окна вырывается открытое пламя, вывели при помощи специальных устройств из соседних комнат квартиры четырех человек.

Через восемь минут удалось локализовать огонь, а еще спустя 21 минуту - полностью его ликвидировать.

Всего при тушении пожара было задействовано 18 человек и пять единиц техники.

Причины возгорания и виновного установит проверка Госпожнадзора МЧС России.