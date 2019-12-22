В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Во время стрельбы в городе Дальнегорске (Приморский край) получили ранения четверо местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

По информации от правоохранителей, в полицию обратились граждане с сообщением о выстрелах возле ресторана на проспекте 50-летия Октября. Выехавший на место происшествия наряд установил, что стрельбу из ружья открыл один из участников произошедшего перед этим конфликта. Он ранил четырех человек и скрылся.

Пострадавших увезли в травматологическое отделение больницы. Местонахождение подозреваемого устанавливается.