С момента завершения строительства трансграничного моста через Амур прошел почти месяц. Это более чем километровый двухполосный автомобильный мост, связывающий Благовещенск и китайский город Хэйхэ. В день открытия по нему прошли первые "КАМАЗы", а регулярное движение автотранспорта планируется открыть в апреле 2020 года.

После ввода моста грузооборот между Приамурьем и Китаем может вырасти в восемь раз. Фото: Юрий Смитюк /ТАСС

Мост ждали почти четверть века. Впервые о его строительстве заговорили в середине 90-х годов, но дальше намерений и незаконченных изыскательных работ дело не зашло. Десятилетия сообщение между сопредельными странами происходило при помощи теплоходов, грузовых барж, паромов и зимней ледовой дороги.

Мост получился красивым и удобным, его венчают нарядные белые ванты. Длина международного перехода - 1080 метров. Его китайская часть выходит в пригородную с Хэйхэ деревню Чанфа, а на российском берегу мост начинается возле замершего села Каникурган.

- Слово "замершее" применительно к Каникургану осталось в прошлом. Сейчас там намечено большое строительство примостовой инфраструктуры, уже найдены инвесторы и начались проектные работы, - говорит Павел Пузанов, директор регионального агентства по привлечению инвестиций.

Инвесторами выступили две российских компании, которые готовы вложить в обустройство моста более семи миллиардов рублей. Будут созданы современные склады временного хранения товаров.

В ближайшее время на российском берегу Амура возведут мотели, кафе и терминал для погрузочно-разгрузочных работ. Здесь разместятся офисы для компаний, занимающихся таможенным декларированием и сопровождением грузов через границу.

- Мост международный, поэтому мы работаем с китайской стороной по вопросам совместного максимально выгодного и удобного его эксплуатирования, - рассказывает Екатерина Киреева, первый замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области.

Российские власти специальным решением определили этому международному переходу целую территорию опережающего развития - "Приамурская". Свой пакет льгот формируют и власти Китая для бизнеса, который будет развивать примостовую территорию.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что после ввода моста грузооборот между Приамурьем и Китаем может вырасти в восемь раз - с 500 тысяч тонн до четырех миллионов, а число туристов из Китая может увеличиться до двух миллионов.

Мост позволит избежать транспортных проблем из-за ледохода и вести торговлю круглогодично. "Снизится логистическая составляющая в себестоимости продукции, что даст преимущество производителям наших стран. И, надеемся, произойдет упрощение таможенных процедур", - заявил представитель управления коммерции города Хэйхэ Сюань Чжаоли.

Приамурье занимает первое место в стране по производству сои, а соседний Китай - один из главных ее мировых импортеров, сообщил глава региона Василий Орлов, поэтому для региона важен пункт пропуска, который должен появиться.

Не исключено, что в перспективе Благовещенск и Хэйхэ может соединить и железнодорожный мост.