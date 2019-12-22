Росстат: "Оливье" обойдется россиянам в 326 рублей

Примерно полтора килограмма любимого новогоднего салата, без которого и праздник не праздник, в этом году обойдется россиянам чуть более чем в 326 рублей. Такова средняя стоимость "Оливье", специально рассчитанная Росстатом для "Российской газеты".

Для расчета стоимости салата "Оливье" Росстат, как правило, использует следующую рецептуру: консервированные огурцы (400 г), зеленый горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

"Так, стоимость продовольственного набора для приготовления салата "Оливье" в среднем увеличится в этом году по сравнению с прошлым на 4,3 процента, - прокомментировала "Российской газеты" данные Росстата доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. - Увеличение стоимости произойдет, в основном, за счет роста цен на колбасу, маринованные огурцы и зеленый горошек. Эти продукты за год подорожали на 5,1-5,5 процента".

Самый дорогой салат "Оливье", как отмечает эксперт, будет на столе жителей Чукотки. На него придется потратить 601,08 рубля. На Камчатке "Оливье" обойдется в 502,73 рубля. В Магаданской области - в 481,60 рубля, а в Ненецком округе - в 471,04 рубля. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга стоимость популярного салата составит 436,99 и 354 рубля соответственно.

"Следует отметить резкое увеличение стоимости набора продуктов для приготовления салата по сравнению с ноябрем 2018 года в Чукотском автономном округе (на 16,37 процента), Костромской области (на 14,36), на Алтае (на 12,88), в республиках Бурятии и Карелия (на 11,22 и 11,01 процента соответственно)", - добавляет эксперт.

Самый бюджетный салат приготовят в Белгородской области - его стоимость составит 243,82 рубля. Недорого "Оливье" обойдется жителям Мордовии, Липецкой и Тамбовской областей.

На "Сельдь под шубой" придется потратить 157,61 рубля, что на 2,32 процента больше, чем в прошлом году. Больше всего стоимость этого салата выросла в Кировской и Оренбургской областях - 16,28 и 13,84 процента соответственно. Дороже всего салат будет стоить опять же на Чукотке (454,82 рубля), дешевле всего - в Мордовии (127,65 рубля).