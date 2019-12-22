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22.12.2019 06:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Якутии запустили сайт для работы с вопросами и предложениями граждан

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба правительства республики Саха (Якутия) Фото: Пресс-служба правительства республики Саха (Якутия)
Фото: Пресс-служба правительства республики Саха (Якутия)

В Якутии в тестовом режиме запустили портал One click Yakutia для работы с предложениями и вопросами от жителей в режиме онлайн, сообщает сайт правительства республики.

"С помощью интернет-портала жители смогут отправлять заявки на решение проблем в разных сферах, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предлагать инициативы по улучшению жизни в своих городах и поселках", - рассказал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Кроме того, пользователи будут участвовать в обсуждении и составлении правовых актов, присылать вопросы, дополнив их фотографиями или видео.  А с помощью сервиса "Публичные слушания" люди смогут в режиме реального времени узнавать о работе и планах муниципальных властей.

Одной из особенностей цифровой площадки станет модуль общественного мониторинга экологической ситуации на местах. Посетителям сайта будут доступны технологические сервисы контроля состояния воздуха, воды, наблюдения за загрязнением территорий.

Глава Якутии Айсен Николаев для поддержки общественной активности якутян учредил гранты Ил Дархана, заявки на получение которых будут приниматься на новом портале. На реализацию народных предложений в 2020 году выделят около 130 миллионов рублей.

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