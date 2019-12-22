Жителя Хабаровского края задержали по подозрению в убийстве сына

Следственные органы СК Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили в отношении 31-летнего мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, 21 декабря 2019 года подозреваемый, находясь в квартире дома села Гаровка - 2 (пригород Хабаровска), выстрелил из ружья в сторону сына. От полученного ранения мальчик скончался.

Как позже установила следственно-оперативная группа, в момент совершения преступления мужчина был пьян. Гладкоствольное ружье, из которого произведен выстрел, силовики изъяли. Кстати, разрешительных документов на изъятое ружье у подозреваемого не оказалось.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.