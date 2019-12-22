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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Автомобиль зовут Рурк, потому что водитель - робот

Текст: Олег Корякин
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8047)
Вот уже год по городку айтишников Иннополису, что в 35 километрах от Казани, колесит беспилотное такси "Яндекс". Он стал первым городом Европы, где роботизированный автомобиль используют для повседневных поездок. Корреспондент "РГ" отправился туда, чтобы опробовать транспорт будущего.

Машина подкатила на остановку "Спортивная", где мы условились встретиться с инженером-испытателем Маратом Маннановым. Именно он сидит в переднем пассажирском кресле и наблюдает за поведением Рурка - так зовут автомобиль. Все такси, участвующие в эксперименте, носят имена героев популярного сериала "Мир Дикого Запада" о роботах-андроидах, в которых пробуждается человеческое сознание. "Пристегнитесь, иначе машина не поедет", - просит Марат.

Машина сама включает поворотники, перестраивается, снижает скорость, приближаясь к "лежачим полицейским"

Он указывает точку на планшете, встроенном в бортовую панель, и такси трогается. Вообще-то для пассажиров, находящихся сзади, предусмотрен свой планшет, и они обычно сами выстраивают маршрут. А автомобиль заказывают через приложение совершенно бесплатно, ведь оно работает в тестовом режиме. Воспользоваться сервисом могут только взрослые от 18 лет.

В Иннополисе есть 11 точек, откуда беспилотное такси забирают клиентов. Среди них все основные объекты городка: университет, стадион, медицинский центр, жилой квартал. И хотя расстояние между ними можно преодолеть пешком, такси популярно, особенно в плохую погоду. В среднем в день поступает 15-20 заявок.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Для людей, которые здесь живут, поехать на беспилотнике - обыденное дело, - рассказывает Марат Маннанов. - Бывает, программисты садятся с раскрытым ноутбуком назад и не отрываются от работы. Пешеходы, когда переходят дорогу, даже не смотрят на машину - знают, что она их всегда пропустит. А для приезжих это, конечно, в диковинку. Сразу начинают снимать на видео.

Все дорожные ситуации машина решает сама: включает поворотники, перестраивается, снижает скорость, приближаясь к лежачим полицейским. И только на случай форс-мажора у инженера имеется внушительная красная кнопка, располагающаяся на месте коробки передач. Она позволяет отключить всю электронику. К счастью, поводов для этого не было.

- У нее обзор 360 градусов. Меня часто спрашивают, что будет делать машина, если резко появится препятствие? Такой ситуации просто не может произойти. Препятствие же с неба не падает. Если это пешеход, то он будет откуда-то бежать, и она увидит его заранее. У нас был случай, на одной улице вечером отключили освещение. Беспилотник ехал с ближним светом фар и вдруг стал перестраиваться в соседний ряд. Инженер сначала удивился, мол, надо взять на заметку, машина странно себя повела, но через секунду из темноты выехали два велосипедиста. То есть она заметила их раньше человека!

Видит он и животных: собак, кошек и даже зайцев, которые обитают здесь в большом количестве.

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