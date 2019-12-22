В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.

Как уточнили в пресс-службе МВД по региону, авария произошла на 26-м километре трассы Бор - Валки. По предварительной информации, Lexus столкнулся с автомобилем "ГАЗель", после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. В свою очередь, "ГАЗель" столкнулась с фургоном Ford Transit.

В результате аварии, по предварительной информации, пострадало 8 взрослых, их доставили в Борскую ЦРБ. К сожалению, 4-летний пассажир автомобиля Hyundai скончался.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.