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22.12.2019 01:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове при задержании преступника погиб полицейский

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове в больнице умер лейтенант полиции, получивший ранение в субботу вечером в Заводском районе города.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, у дома 3 по Киевскому проезду сотрудники батальона полка ППС остановили двух мужчин, один из которых выстрелил и тяжело ранил полицейского. 28-летний лейтенант полиции был госпитализирован в больницу, где скончался из-за большой потери крови.

Сослуживцами раненого задержаны два гражданина 1979 и 1987 года рождения, также с места происшествия изъят "предмет похожий на пистолет".

Районным отделом СК возбуждено уголовное дело по статье УК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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