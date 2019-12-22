В Саратове при задержании преступника погиб полицейский

В Саратове в больнице умер лейтенант полиции, получивший ранение в субботу вечером в Заводском районе города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, у дома 3 по Киевскому проезду сотрудники батальона полка ППС остановили двух мужчин, один из которых выстрелил и тяжело ранил полицейского. 28-летний лейтенант полиции был госпитализирован в больницу, где скончался из-за большой потери крови.

Сослуживцами раненого задержаны два гражданина 1979 и 1987 года рождения, также с места происшествия изъят "предмет похожий на пистолет".

Районным отделом СК возбуждено уголовное дело по статье УК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".